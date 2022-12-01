北市立委補選 綠團結 藍內耗 情勢恐易位

北市立委補選，可能成為藍綠氣勢翻轉的指標戰役。剛贏得台北市長的國民黨 面臨「想選的贏不了，贏得了的不想選」窘境；九合一大敗的民進黨 卻火速整軍提名 吳怡農參選，「團結綠」對上「內耗藍」，主客情勢似乎對調。

補選看似僅一席區域立委，卻是2024暖身戰，更牽動台北市長當選人蔣萬安起手式，尤其國民黨立委席次遠低於民進黨，藍營一席立委都不能掉。兩年前，吳怡農兵敗蔣萬安，若這次補選由吳怡農插旗蔣的本命區，藍軍恐坐立難安。

中選會不尋常的公告補選時間，讓國民黨來不及反應，但追根究柢，仍是國民黨對於補選問題後知後覺，導致只能在選後「拉伕」；比起民進黨台北市議員阮昭雄提早遷戶口，以及吳怡農深蹲備戰，國民黨顯然反應慢半拍。

國民黨如今鎖定最有勝選機會的台北市議員王鴻薇，因為在「拔堅（新竹市前市長林智堅）」一役後，王鴻薇全國知名度大升，但國民黨強行徵召可能出現兩個結果：一是勉為其難上陣，王鴻薇恐遭致內外「十面埋伏」，很難發揮完全戰力，就算最後選上必定遍體鱗傷；二是拒絕到底，可能出現「火車對撞」，國民黨苗栗縣長提名一度宣布徵召立委徐志榮，但徐抵死不從，最後結局就是血淋淋的教訓。

吳怡農是蔡英文總統愛將，民進黨必傾全力輔選，加上民進黨台北市長候選人陳時中此次落選，在補償心理下，綠營基本盤可望歸隊，士氣大振；時間有限，國民黨雖有優勢，但沒有樂觀的本錢，人選將是決定勝負的關鍵。