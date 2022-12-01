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台北市立委補選 綠派吳怡農 藍將徵召

台灣新聞組／台北1日電
國民黨主席朱立倫說，九合一還沒結束，還有嘉義市長選舉、台北、南投立委補選，國民黨堅持走對的路、提對的人，才有機會勝選。(記者林俊良／攝影)
國民黨主席朱立倫說，九合一還沒結束，還有嘉義市長選舉、台北、南投立委補選，國民黨堅持走對的路、提對的人，才有機會勝選。(記者林俊良／攝影)

國民黨中常會昨通過台北市、南投縣立委補選提名辦法，由於時間緊迫，由黨中央徵召黨員參選。黨主席朱立倫說，九合一還沒結束，還有12月18日的嘉義市長選舉，以及即將面對的台北、南投立委補選，國民黨堅持走對的路、提對的人，只有人對了，才有機會勝選。

台北市第三選區（中山、北松山）立委明年1月8日補選，民進黨代理主席陳其邁昨天速戰速決，決定徵召民進黨北市黨部前主委吳怡農參選；國民黨中常會昨通過立委補選提名辦法，但熱門人選王鴻薇、鄭麗文皆表態不參選，黨中央將找出最強人選。

民眾黨昨拍板不推人選，立委補選不再出現「三腳督」戰局。

不過，國民黨台北市議員王鴻薇表態不參選，不分區立委鄭麗文也表示她已是立委，沒有參選必要。前立委羅淑蕾、前議員王浩有意參選，不分區立委李貴敏、北市議員陳炳甫也被點名。

王鴻薇昨說，她不是避戰，但她剛完成議員選舉，若去登記一定會被冠上「落跑」之名，至今仍堅決無參選意願；若黨中央徵召，她會明確表達「不會也不能參選」。王也說，她懷疑中選會補選安排得很快，充滿政治陰謀，此種安排根本不利參選議員者，她也把可能人選提供黨中央參考，未來也會盡輔選之責。

據指出，先前國民黨北市黨部對王鴻薇、王浩、鄭麗文與教授楊永明啟動徵詢民調，民調昨出爐，王鴻薇第一、鄭麗文第二，黨中央將持續勸進。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，市黨部已將民調結果送交黨中央，最後由黨主席定奪。

民進黨敗選後，原黨主席蔡英文請辭，陳其邁昨就任代理黨主席，宣布上任後的三大重點工作，包括嘉義市長選舉、北市及南投立委補選，要凝聚全黨團結一致。

對於參與立委補選，吳怡農表示，自知責任重大，會盡一切努力爭取選民支持。原有意參選的民進黨台北市議員阮昭雄說，他支持吳怡農參選。

民眾黨秘書長謝立功指出，九合一選舉剛結束，北市立委補選僅剩一個月左右，且補選立委任期只有一年多，黨內資源有限，也沒有合適人選，中央委員會決定不提名，全力布局2024選戰。

民進黨北市黨部前主委吳怡農（右）獲徵召參選北市第三選區立委補選。（本報資料照片）
民進黨北市黨部前主委吳怡農（右）獲徵召參選北市第三選區立委補選。（本報資料照片）

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