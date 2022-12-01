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媒體嗆問弟升官 邱議瑩：哪一台 你好低喔

記者 侯俐安
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)

特權與跋扈帶來腐敗，民進黨九合一選舉敗選，這兩項要素屢屢在網軍側翼橫行、國家機器出征、綠衛兵官員囂張等「綠能你不能」事件中表露無遺。在黨中央檢討之際，曾捲入國安私菸案的民進黨立委邱議瑩之弟邱彰信高升，赤裸裸地「卡位」不顧吃相，邱議瑩更出面護航的景象，何嘗不是民進黨敗選照妖鏡。

羅雅美、邱彰信身上都有撕不下的「特權」標籤。羅雅美過去曾任國安會前秘書長邱義仁機要，後轉華膳空廚，在蔡英文總統任內首度出訪時，被親切喊聲「小美」後，四級跳從子公司採購經理升任華航資深副總；邱彰信也因邱議瑩因素，升官之路被各界以放大鏡檢視。

華航內部擁護邱彰信者大多以「邱是基層做起」企圖撇清邱議瑩因素，這次卡位爭議昨卻似乎「不演了」。邱議瑩被媒體問到華航此舉是「把人命當兒戲」時突然暴怒反嗆「你是哪一台啊？怎麼會問這種問題啊，什麼叫兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝」。

邱議瑩以「好低」形容「人命當兒戲」一詞。不過，從華航官網可見，「聯合管制處」內容為「即時提供資訊給空航機，確保飛行安全」。邱彰信過去資歷以業務推廣為主，此次調度改掌飛安，華航內部雜音四起，這不是把人命當兒戲，什麼才是把人命當兒戲？

回顧2016年蔡總統上任，下令謙卑再謙卑，六年過去，民進黨守護的價值不見了，選民以選票表達抗議。同一天內，民進黨代理黨主席陳其邁強調要「徹底檢討」，再次提出「謙卑」面對民意。

同一天，羅雅美、邱彰信被爆出在私菸案爆發後對綠營政治獻金；邱議瑩跋扈護航其弟。當民進黨一邊檢討，一邊繼續將特權與跋扈之手伸進華航時，赤裸裸地描繪著民進黨「假檢討、真搶位」的實況。

民進黨 綠能 蔡英文

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