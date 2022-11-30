神預測台九合一選舉 日學者小笠原再估：2024綠贏面大

選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸再預測，民進黨在2024贏得總統大選的可能性還是很高。圖為身兼民進黨主席的蔡英文總統日前在中央黨部召開九合一選舉結果記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。（記者林伯東／攝影）

九合一大選落幕，民進黨 大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察台灣政治生態多年，發現台灣選舉結果大概在某個時間點就已幾乎確定，這次民進黨大敗在10月底就大致確定。小笠原欣幸並表示，雖然這次國民黨 大勝，但不代表2024總統大選就能順遂，由於美中對立強化對國民黨不利，民進黨在2024贏得總統大選的可能性還是很高。

小笠原欣幸上月26日透過臉書預測九合一大選結果，除了金門縣以外其它全數命中。小笠原欣幸指出，『我多年來觀察台灣政治生態，發現台灣選舉結果大概在某一個時間點就差不多確定結果了，之後雖然會有一些的變動，但也不會改變太多...也就是說民進黨大敗在10月底大概就可以確定了。」

小笠原欣幸說，地方選舉決定勝負的因素，基本上都在各地區的脈絡下。國民黨有11位在任縣市長，其中不少民眾對他們的執政感到滿意，使他們有連任優勢，但民進黨只有3位在任者，開始便處於劣勢。

此外，他表示，在地方選戰中，兩岸關係根本不是爭論焦點，候選人的資質和支持率尤為重要，因此「是不是台灣」和「統一或獨立」等大方向的問題難以爭議化，在競選後半期，民進黨經常打出「抗中保台」的口號，就常被國民黨批評，明明是地方選舉，卻在提對中政策，中間選民也覺得執政黨無理炒作議題，使執政黨選戰策略落空。

針對這次備受矚目的台北和桃園，民進黨兩邊都失利。小笠原欣幸表示，台北市方面，民進黨派出前中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中，但他為了觀察疫情狀況，7月才正式宣布參選，表態競選時間已晚，且新鮮感也已減弱，給人優柔寡斷的印象；而桃園市方面，民進黨派出擔任新竹市長近8年的林智堅爆出碩士論文抄襲風波，民進黨隨後表態力挺，導致民進黨形象每況愈下。

小笠原欣幸也指出，這次地方選舉，被很多人視為2024年總統選舉前哨戰，但他不這樣認為，選後政治局勢重新歸零，總統選舉現在才剛開始，中國近年不斷揚言武統，國民黨卻沒有提出有說服力的中國政策，加上美中對立不斷加強，對國民黨相當不利，屆時必然面臨一場苦戰，民進黨贏得2024年總統選舉可能性還是非常大。

他也對民進黨提出忠告，「在這次選舉中，不時聽到『不同意民進黨就不是民主』這樣的論述，這種論點跟「不愛共產黨就等於不愛中國」是一樣的論調，如果民進黨再堅持這樣子的思維，那就真的會政權輪替。」