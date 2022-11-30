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吳怡農受徵召參選北市第三選區立委補選 提2競選承諾

記者楊正海／台北即時報導
壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。圖/報系資料照
壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。圖/報系資料照

針對台北市第三選區（中山、北松山）立委將於1月8日進行補選投票，民進黨代理黨主席陳其邁今提名吳怡農，代表參選。吳怡農晚上在臉書表示，將延續上一次選舉的原則，只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；他未來的所有選舉，都會遵守這個承諾。

吳怡農臉書全文如下:

2020年1月的立委選舉，我沒有成功。雖然先前對台灣社會沒有任何貢獻，可是卻獲得這麼多人的支持，我非常感激；落選之後，許多人掉淚，我非常感動。大家的鼓勵，不只成為我政治工作的重要動力，也讓我在心裡不斷告訴自己：永遠不能辜負這麼多人的期待。

過去兩年多，我盡我的全力從事民間的國防工作。我們透過《壯闊台灣聯盟》舉辦了上百場課程與講座；《後盾計畫》從台北到高雄訓練了三千多位民眾，提升民間災害應變的能力。感謝一路走來並肩努力的 NGO 夥伴們，更感謝大家持續做我們的後盾。

今天再度被徵召參選台北市立法委員，我感受到重大的責任，特別是現在。

前幾天的地方選舉，民進黨遭遇前所未有的挫敗。在這樣的時刻，每一位從政黨員在每一項工作中，不論成功或失敗，都必須向選民展現民進黨的傳統價值，也都必須在心中緊記：前輩付出多少代價、犧牲自由，才讓我們今天有機會參與政治，發揮個人的抱負。

過去這幾年，我接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望。有太多工作等著我們 ——

在未來的一個多月，我會提出三個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。

我會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張。希望在大家最關心的議題上，我們能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。

我承諾，我會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；我未來的所有選舉，都會遵守這個承諾。

我也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插棋子。台灣社會在進步、選舉文化更要進步，我希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。

「正面」與「乾淨」選舉，是對選民頭家應有的尊重。我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。

民進黨 八卦 臉書

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