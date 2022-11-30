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蘇貞昌留任閣揆 游盈隆：有這種執政團隊是人民不幸

台灣新聞組／台北30日電
民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭獲蔡英文慰留；圖為蔡英文總統29日接見聖露西亞訪團時，臉色凝重。（記者曾原信／攝影）
民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭獲蔡英文慰留；圖為蔡英文總統29日接見聖露西亞訪團時，臉色凝重。（記者曾原信／攝影）

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文辭民進黨主席，但行政院長蘇貞昌口頭請辭後火速接受慰留，最近黨內非英蘇系熱議，蘇貞昌接受慰留後，成為英系運用的一顆活棋，未來若英蘇系共推蘇貞昌參選總統也不令人意外。台灣民意基金會董事長游盈隆說，這顯示蔡執政團隊蔑視「責任政治倫理」，有這樣的執政團隊無疑是台灣人民的不幸。

本報系聯合報報導，黨政人士說，原本英系最可能推出的下一位總統參選人是前副總統陳建仁，不過陳建仁這次擔任民進黨台北市長候選人陳時中競總主委，也因陳時中大敗連帶受傷，是否會再代表英系參選成了未知數。若蘇貞昌有意願，英蘇系可能共推下一位總統參選人，只要大家沒有把話說死，又符合雙方最佳利益，凡事皆有可能。

台北中國時報報導，游盈隆在九合一大選後，在臉書連發兩文，稱民進黨已前功盡棄，執政縣市退回草創時期版圖，只能守住北港溪以南，慘不忍睹。

他27日深夜再發文，直指民進黨這次為什麼輸這麼慘？冰凍三尺，非一日之寒。有遠因，有近因。選舉結果是多種長短期因素交互作用的產物，不是任何單一因素造成。痛定思痛，找出敗選主因，虛心誠懇面對，不推諉卸責，才能不重蹈覆轍，墜入萬劫不復的深淵，對支持者才有交代。但這些對一個厚臉皮、責任倫理觀念極為淡薄的執政當局是不起作用的。

2014年11月29日，台灣第一次九合一地方選舉結果揭曉，執政的國民黨大敗，在野的民進黨大獲全勝，當晚行政院長江宜樺請辭，因為他認為選舉結果反映人民對國民黨施政的不滿；兩天後他率內閣總辭，由副院長毛治國暫代行政院長職務。那是明快果決的行動，那是責任倫理的展現，在當時，那被認為是理所當然，是大快人心。

對比今日執政的民進黨，此番遭遇比2014年執政的國民黨更慘，據說蘇貞昌院長在11月26日當晚向蔡總統口頭請辭，但立即被慰留，內閣總辭大概不會發生了，一切似乎將船過水無痕。這也再一次顯示蔡英文執政團隊是多麼輕視、忽視與蔑視「責任政治倫理」，比他們所鄙視的國民黨更遠遠不如。

游盈隆直指，有這樣的執政團隊無疑是台灣民主的災難，更是台灣人民的不幸。

民進黨立委高嘉瑜昨天受訪直言，內閣「要換就一起換」，希望內閣重新布局，如果能針對民眾在意的高房價問題，有決心進行改革，相信民意會給予支持。

民進黨 國民黨 陳時中

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