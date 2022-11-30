新聞評論／藍勝選非運籌帷幄之功 勿得意忘形重蹈覆轍

國民黨這次拿下13縣市，圖為基隆市長候選人謝國樑（左起）、桃園市長候選人張善政、主席朱立倫、新北市長候選人侯友宜、台北市長候選人蔣萬安選前合體。（記者陳正興／攝影）

相對於民進黨 空前慘敗，國民黨 這次拿下13縣市，奪回六都中的台北和桃園兩市，締造一場大勝。但追根究柢，戰績亮麗並非國民黨深受選民肯定，亦非黨中央運籌帷幄之功；更大的因素，要歸諸選民對民進黨的厭棄。國民黨切勿沾沾自喜，以為獲得民意「歸心」；若錯判情勢，極可能重蹈四年前的覆轍，在後年大選迎來慘敗。

回顧2018的選舉，國民黨豪取15席縣市首長，更翻轉「綠營鐵票區」的高雄市，一時風光無限。當時不少人認為，接下來的總統、立委選戰，國民黨必能乘勝追擊，重新執政。未料，國民黨卻接連上演「暴走三部曲」：首先，黨主席吳敦義不顧自己聲望低迷，企圖利用黨機器為他量身打造初選制度，勝選氣勢頓時被黨內爭議削掉一半；其後，甫當選高雄市長的韓國瑜，執意參選總統；最後，吳敦義又為立委及不分區提名 鬧得內亂不止，讓選民徹底心涼。因此，國民黨不僅在總統、立委選舉雙雙慘敗，韓國瑜遭到罷免，高雄市長得而復失，國民黨一蹶不振至今。

比較四年前後的兩次選舉，不能否認國民黨確有其努力，但民進黨兩次大敗，主要來自民意對綠執政的怨怒，遠大過對藍營的肯定。持平而論，朱立倫面對的主客觀條件，較當年的吳敦義為佳：今年選戰國民黨多數縣市握有連任優勢，挑戰成功的縣市則得力於多項揭弊議題發酵，成功號召選民「起義」，因而造就大勝。

這個勝績中，其實也潛藏著隱憂。例如，民進黨的敗選，被歸咎於黨主席蔡英文大權獨攬，「沒收初選」；事實上，同樣的情況也發生在國民黨。朱立倫在縣市長的提名也是乾綱獨斷，只不過因選舉的「結果論」，其爭議被略而未談。在黨中央隻手主導下，有些爭議縣市即發生「該贏而未贏」的結局。例如澎湖現任縣長賴峰偉在地方爭議多端，黨中央卻仍堅持提名；在金門則放任「黨內互打」，包括新竹市、苗栗縣的提名反覆，都因而輸掉取得執政權的機會。三個離島中，僅馬祖因縣長劉增應政績優良保住政權，這說明黨中央不斷放任「內爭」的策略已瀕於失控。

撇開勝選席次不談，這次選舉總投票率僅61％，創下歷史新低。若計算總得票數消長，國民黨減少的票數，甚至比民進黨還多。全台縣市議員總席次，民進黨成長39席，國民黨則減少14席。這些細節，隱藏在「縣市長大勝」的喜悅下，說明國民黨原居優勢的基層實力正在流失。

基層支持流失、外島失守等現象，說明國民黨沒有自滿的理由；而投票率的下降，更說明選民對政黨及政治的反感之深，其實是不分藍綠白。這次，「反綠」民眾對國民黨的大勝，更多是抱持戒慎恐懼之心，遠甚於面對民進黨慘敗的狂喜。其原因，就是擔憂國民黨勝選後得意忘形，面對2024大選又將無法把持而自敗。

總統大選不同於地方選舉，遲遲提不出兩岸國安新論述的國民黨，更處於劣勢。在總統提名策略上，目前藍營討論的人選，不外乎朱立倫和剛連任的新北市長侯友宜，幾乎仍是四年前的翻版。兩年後，在民眾黨主席柯文哲也可能參選的情況下，藍營重蹈2020大選覆轍並非杞人之憂。正因為如此，民進黨才能面對敗選而毫無反省之意，認為賴清德可好整以暇擊敗所有對手。民進黨的自恃固然可鄙，但國民黨和「非綠」陣營能否有足夠的智慧和正確的判斷，則令人難以樂觀。