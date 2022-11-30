民進黨敗選後首次中常會 蔡英文盼中壯世代扛責

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。（本報資料照片）

民進黨 在九合一地方選舉大敗，今天是選後首次民進黨中常會，預計今天中常會上將推舉一人成為代理黨主席，會前各派系對代理主席人選均有共識，將由高雄市長陳其邁出任穩定政局，下一步黨主席補選將是各派系角力重點。目前黨主席之爭呈現兩大一小，黨內形容目前各派系角力如三國演義，英系與賴系陣營對壘，正國會待價而沽，正國會領導人林佳龍日前受訪時，沒把話說死，已埋下伏筆。

蔡英文總統選後辭去民進黨主席一職。總統府發言人張惇涵昨天在臉書上指出，總統已經辭去黨主席，那就表示對於黨務總統不會主導，但仍會協助。她衷心期待的是，中壯世代的同志們能夠共同扛起責任，所有夥伴能夠團結一致為了國家。

民進黨黨務人士表示，2018年蔡英文辭去黨主席後，差不多一個月左右時間完成補選，是可參考的時程；預計在今天確定代理黨主席後，將盡快舉行中執會，敲定補選投票日。

本屆補選後的黨主席，主要任務將負責2024年總統大選黨內提名 的遊戲規則，副總統賴清德由於是下屆總統大熱門人選，賴陣營目前已有共識，不會由賴清德本人親征黨主席。英系方面，目前口袋名單，包括蘇嘉全、友好英系的鄭文燦等人。在兩強互不相讓下，正國會立場成為關鍵，正國會領導人林佳龍日前受訪時，沒把話說死。

今天是選後首次民進黨中常會，黨內各派系湧現檢討聲浪。中常會也將提請成立「2022年大選檢討小組」。正國會派系人士表示，這次幾乎全採徵召的提名方式，絕對是要納入檢討的，民進黨之所以叫「民主進步」，應先從黨內公平初選做起，不該由少數人的喜惡來決定出線人選。

另有派系人士指出，民進黨「黨魂」不見了，應檢討更核心的問題，例如黨內權力核心有黑道背景者這件事，也應對社會有個交代。

黨內也有人主張應對扭曲的網軍政治生態反省。民進黨立委林淑芬昨天表示，網軍躲在假名後面，以罵人為業，還可以有錢拿，背後的委託者有政府、政黨、派系或財團業者，政府透過網軍把自己裝成是人民，導致民主制衡的功能蕩然無存。

蔡英文前天中午邀約民進黨台北市長候選人陳時中 團隊在官邸餐敘。與會者還原現場，當天一開始就由陳時中競選總幹事吳思瑤發言，她指出，這次民進黨敗選，可能與提名關係有關係，若是一開始藉由初選提名，候選人會有更多時間準備。

對於民進黨敗選與提名的關係，民進黨秘書長林錫耀認為，初選並不是這次民進黨敗選的主因，屏東縣也有舉辦初選，最後結果也遭民意海嘯波及。

至於台北市長敗選，與會者轉述，當天陳時中在會中僅不斷強調，敗選是來自疫情造成人民不愉快的生活經驗，「他一直在究責自己」。

擔任陳時中政策小組召集人的立委管碧玲則表示，這次選舉結果，應該與防疫政策及人民希望「平衡」有關，可能是政黨的平衡或兩岸的平衡。

蔡總統則說，她認為這次選舉結果顯示，人民不希望民進黨獨大，但這次選舉讓民進黨在2024年大選之前就有機會看到問題。