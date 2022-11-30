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2024搭檔柯文哲？侯友宜喊話「柯市長，加油」帶過

記者王長鼎、邱宜君、鄭惠仁、呂慧瑜／台北30日電
對於外傳可能與台北市長柯文哲（左）搭檔參選2024總統大選，新北市長侯友宜（右）僅以「柯市長，加油」一句話輕輕帶過。（本報資料照片）
對於外傳可能與台北市長柯文哲（左）搭檔參選2024總統大選，新北市長侯友宜（右）僅以「柯市長，加油」一句話輕輕帶過。（本報資料照片）

九合一選舉落幕，2024年總統大選人選受關注。新北市長侯友宜昨說，國民黨主席朱立倫在這次選戰扮演非常棒也很辛苦的總教練，每個人有自己角色，他會做好市政工作；對於外傳未來可能與台北市長柯文哲搭檔參選，侯僅表示，感謝柯四年來的合作，讓雙北都能進步，他還不忘喊話說，「柯市長，加油」，一句話輕輕帶過，未正面回應。

朱立倫昨到台南、嘉義縣參加感恩茶會時表示，開票當晚，雖然北北基桃打勝仗，但沒人看到他笑過，因為當時心情複雜，屏東、高雄、台南未能勝選，他覺得對不起大家，也有負期待，會反省檢討，「我們四年後一定要贏回來」；至於澎湖輸掉，是藍營自己分裂，他感到非常遺憾。

朱也說，民進黨有無限資源，國民黨是小蝦米對大鯨魚，台南雖沒贏，卻僅輸5%，國民黨候選人謝龍介的表現令人欽佩，未來不會讓戰將寂寞，會有很多機會讓謝發揮；大家都是大英雄，做不好由他承擔，大家這麼拚，相信四年後，台南市民會給機會，拿回執政權。

柯文哲12月25日卸任台北市長後，將先回台大醫院恢復「柯教授」身分。台大醫院院長吳明賢昨說，八年前柯文哲借調、離開醫院之前並無行政職，現在回來就是醫院教授，也不會有行政職。

國民黨 柯文哲 小蝦米

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