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屏縣長選舉驗票 地院分案

台灣新聞組／屏東29日電

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，他認為開票、計票過程疑點重重，28日到屏東地方法院遞狀聲請證據保全、重新驗票，屏東地院已分案。屏東縣選委會總幹事楊新發說，各縣市開票作業都一致，並無違法。屏東縣長當選人周春米也請蘇清泉不要踐踏選務人員公正中立。

蘇清泉說，網友罵他輸不起，「對不起，蘇清泉大型選舉輸兩次，我不是輸不起，是不怕輸。」接著拿出電視媒體報導截圖說，開票過程，他與周春米票數誤植，後來中選會查證，但沒有任何說明。

他還說，有些投開票所沒報告領多少票、空白多少、開多少票，開票過程沒清楚秀給百姓看，一片亂哄哄。屏東人口數79萬多，公民數選舉人數一個月前就應確定，結果中選會網站，選舉人數一再變，從一開始57萬多人、60萬人、67萬人一路改，「讓人懷疑是不是作弊」，且投開票速度慢，新北市200多萬張選票在兩個半小時開完，屏東40多萬票卻開5小時還沒開完，「不曉得忙什麼？湊數嗎？」

縣選委會表示，蘇清泉質疑選舉人數變動，主要是該系統計算當下時間點所開出投票所數的選舉人數加總總數與投票數來換算投票率，各縣市投開票作業都是一致；開票速度主要是新北市4張選票、屏東6張。此外，依規定，開票統計完成要先派員送一份投開票報告表回鄉鎮公所選務作業中心，屏東縣幅員遼闊，投開票所地點離選務作業中心相當遠，選務工作相當辛苦。

開票 投票 國民黨

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