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被栽贓？ 中選會指控媒體灌票 藍轟關台

記者劉星君／屏東29日電
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）敗選，對計票過程認為點重重，今到屏東地方法院遞狀聲請證據保全、重新驗票。（記者劉星君／攝影）
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）敗選，對計票過程認為點重重，今到屏東地方法院遞狀聲請證據保全、重新驗票。（記者劉星君／攝影）

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉敗選，對計票過程認為點重重，28日到屏東地方法院遞狀聲請證據保全、重新驗票。民進黨屏東縣黨部發聲明批評蘇清泉不罷休，把媒體誤植，栽贓成選委會公布票數，要他停止抹黑選務人員、撕裂台灣，造成民主倒退。

據台北中國時報報導，九合一大選26日開票時，三立新聞台一度對調、錯植國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與民進黨候選人周春米的票數，令蘇清泉質疑開票計票過程有問題。對此，中選會表示，「開票計票全程無異狀，且精準正確，媒體自行灌票疏失與中選會無涉」。

國民黨團書記長李德維表示，中選會等於是指控三立新聞造假。李德維表示，中選會認證三立有灌票疏失，這何止該罰，擺明就在造假，中選會與通傳會（NCC）應對三立進行裁罰，「選戰關頭造假，比普通假新聞嚴重10倍，關台都不為過。」

而且，李德維說，中選會不能只是甩鍋給三立或給NCC，好像自己沒責任，中選會還是有責任，中選會主管選務工作，媒體報導相關選務消息，都與其職務有關，難道不用處理三立嗎？公家機關公然指控媒體造假選舉開票新聞，不應只是澄清完就結束。

三立新聞部則表示，此為單純的行政人員疏失誤植事件，絕無所謂票數造假，也已進行內部調查及懲處，當晚有立刻進行口播及標題更正，並致電中選會及NCC說明。

對此，台藝大廣電系教授賴祥蔚28日表示，三立電視台在播報開票過程中出現許多奇怪狀況，如果不能說明計票來源，就是新聞造假；而國家通訊傳播委員會（NCC）不要將責任推給中選會，該懲處電視台亂象。

銘傳大學新聞系主任孔令信則表示，三立政治立場明顯，因為怕所支持政黨的候選人輸掉，因此播報開票時進行操作，不但引起民眾誤會，也造成「意圖使人不當選」的疑慮，雖然在事後有所澄清，但已在違法邊緣。

民進黨屏東縣黨部發聲明請蘇清泉停止抹黑選務人員、撕裂台灣，造成民主倒退。（本報資...
民進黨屏東縣黨部發聲明請蘇清泉停止抹黑選務人員、撕裂台灣，造成民主倒退。（本報資料照片）

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