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郭侯配?侯盧配? 2024搭檔熱議 藍：政黨輪替才是目標

台灣新聞組／台北29日電
新北市長侯友宜（中）成功連任，被問到「郭侯配」一事，表示非常敬重鴻海集團創辦人郭台銘。(記者余承翰／攝影)
新北市長侯友宜（中）成功連任，被問到「郭侯配」一事，表示非常敬重鴻海集團創辦人郭台銘。(記者余承翰／攝影)

9合1選舉落幕，各界關注2024總統大選，已有人喊出「郭侯配」、「侯盧配」等組合人選。國民黨人士表示，在新北大贏45萬多票的侯友宜，黨內外聲望都很高，但是否就能成為總統人選，關鍵還是在黨內初選機制，現在任何配都說不準。國民黨也回應，「對於2024目前沒有討論」。

新北市長侯友宜昨說，他非常、非常敬重鴻海創辦人郭台銘，大家一起努力，讓這塊土地會更好。前立委羅淑蕾認為，國民黨2024最強候選人就是侯友宜，搭配台中市長盧秀燕是國民黨最強組合；侯當上總統，黨主席朱立倫可以當行政院長。據了解，朱立倫已定調在立委補選結束前，都不會對2024話題有任何表態。

民眾黨秘書長謝立功則認為，只要有好人選，都可以「合」，並不侷限什麼顏色，未來的事還很難說，不要只想到「藍白合」，也可以「綠白合」和「藍綠以外的合」，關鍵還是在選民。

台北市前副市長黃珊珊落選後，動向備受關注，媒體人黃光芹昨問，黃珊珊說不會停下腳步，是否意味投入接下來的立委選戰或和民眾黨主席柯文哲「柯黃配」搭檔選2024？謝立功表示，1年多後的事，很難預料，自己也不便代為回答。

各種「配」成為2024大選話題，民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨討論總統大選是必然，民進黨現在要先選出代理主席，否則沒人可以帶領2024年選舉，「現在在想選總統的，都是個人的事情，不會放在檯面上討論」。

台北市議員徐巧芯說，不要為了新聞版面就來亂，以免重蹈2018年覆轍；此時為了立委補選，就去講誰跟誰配，對當事人很不公平，如何政黨輪替，才是2024年最大目標，「大家不要有太多情緒」，不應為新聞版面、爆點亂講，以致全局皆輸。

徐巧芯說，2024年是一場全新選舉，要讓國民黨的好被大家看到，因此她提到國民黨高雄市長候選人柯志恩很努力，台南市長候選人謝龍介打得好，戰將要表揚，而不是現在開始算計，否則一般選民會覺得「傻眼貓咪」，「不要沉浸在一次喜悅不能自己，反而輸掉更大的局再來後悔。」很多選民留言私訊「希望國民黨好好冷靜」，選民比政治人物更聰明。

侯友宜昨被問到「郭侯配」看法，他說，郭台銘可說是台灣智慧產業能夠往前走最重要的關鍵力量，郭在每一個角色，都為中華民國、為台灣，好好在打拚；大家都是吃灣米、喝台灣水長大的，愛這塊土地，大家一起努力，讓這塊土地會更好。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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