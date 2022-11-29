黑白集／選民自行藍白合 須看時勢別硬拚

民眾黨候選人高虹安（中）當選新竹市長，上台比出愛心手勢向支持者致謝。 (本報資料照片)

9合1選戰，出現「三腳督」或「多腳督」的縣市，多數由「非綠」候選人當選。最受矚目的，是民眾黨高虹安拿下新竹市；唯一例外，是民進黨 陳光復當選澎湖縣長。新竹市與澎湖的結果，其實僅一線之隔。

兩地同是「三腳督」局面，且是「非綠陣營」分裂。更巧的是，民進黨的陳光復、沈慧虹在澎湖、竹市的得票率幾乎相同，都在三成六左右。而「非綠陣營」得票率總和，也正好都在六成三上下。實力對比，幾乎一模一樣。

相同的競爭格局，結果卻完全不同，原因只有一個：澎湖兩個非綠選將得票率不相上下，鷸蚌相爭，漁翁得利。相對的，新竹市「非綠」選票更集中在高虹安。儘管這次選舉並未出現政黨間的「藍白合」，但選民自行用選票促成了合作果實。

類似情況，也出現在桃園和苗栗。如果「非綠」支持者硬拚，民眾黨在桃園或國民黨 在苗栗，可能情況就會改觀。選民的自主策略性投票 ，和在地政治人物顧全大局，才讓「拉下民進黨」的戰果如此豐碩。

但以民進黨全國性選戰的優勢，若只靠「選民先行」，接下來的總統、立委選舉一旦出現「三腳督」，能否導致相同的戰果，便大有疑問。「具體示範」不是新竹市，而是澎湖。藍白陣營的領導人必須看清時勢，學到教訓，彼此沒有硬拚的本錢。（轉載自聯合報）