新聞評論／綠家天下 蔡英文「裝睡」全黨叫不醒？

民進黨 選舉慘敗，遭逢創黨36年來的最大頓挫。原因無他，民進黨上下近年來徹底背棄自己創黨的理想和初衷，成為一個「一言堂」與「家天下」政黨，讓人民徹底失望。且看，蔡英文 辭黨主席為敗選負責，立即指定「英系」的陳其邁擔任代理黨主席。在這種時刻，領導人還一心只顧著要把棒子交給自己的派系親信；如此，民進黨還有誠實檢討敗因的空間嗎？

這次民進黨大敗，主要固是受中央執政失能的牽累；但近幾年來，民進黨內部表現得毫無意志、沒有是非價值，全黨對府院的主張一味聽命配合，幾未能提出忠告或修正建言，更從未反映民間社會的不同意見。這些，都是造成全黨隨著蔡英文的錯誤領導俱沉的原因。最糟的是，民進黨在野時提出過許多理念與進步訴求，在蔡政府手中卻逐一被踐踏、埋葬；當人民覺得民主進步黨的「進步」兩字已名不副實，「下架民進黨」便成了人民的最大共識。

檢視近年民進黨墮落的三部曲：首先，被批政策「髮夾彎」而不以為意；接著，進階為「雙標黨」；然後，便出現了「綠能 你不能」的獨裁。這三個名詞的演變，刻畫著民進黨拋棄理想與信念的歷程，綠營對此卻毫無警惕。事實上，綠營今年的敗選在2018即上演過一回，只不過當年的口號是「討厭民進黨」，今年則升為「下架民進黨」。四年前的敗績，後來因蔡英文操作香港「反送中」撿到槍而扭轉頹勢；但這次蔡英文要再操作「抗中保台」，民眾對「芒果乾(亡國感)」的滋味顯已厭膩。

民進黨最嚴重的錯覺，是以為「完全執政」就能「為所欲為」，不顧吃相。因此，愛怎麼撒錢就怎麼撒錢，不必問預算的合理性和效益；愛怎麼賞官就怎麼賞官，不必問專業能力；想怎麼決策就怎麼決策，不必問民意和法治。這些年，民進黨政府荒唐的決策和建設一大堆，都因極不透明而無法監督，直到選舉才逐一現形。這些年，民進黨在立法院的席次多到無法可擋，而黨團卻是空前的無能與失效；至少，在人民眼裡，他們只不過是一堆橡皮圖章，是供蔡英文使喚的卒子。一個「躺平」的國會黨團，如何打動選民？

民進黨更大的心病，是對權力孜孜不倦的追逐。只消看，近年陳菊和賴清德將多少子弟兵送進中央部會，即可知民進黨派系如何在蔡英文的指縫間覓食，從而噤聲。但是，那然後呢？國家體制的尊嚴、官員的專業、社會發展的追求，都在民進黨派系分肥的欲望中逐漸模糊，乃至消失。試想，在蔡英文的一言堂中，總統把國家資源當成自己囊中的私有物，而民進黨內又有一排排張大嘴巴的派系人物等著被餵養，這幅「家天下」的圖像，還像個民主法治國家嗎？在藍綠二分下，台灣的民間社會及中間地帶幾全消失在我們眼簾。

這次選舉，民進黨仍打出「進步政黨」的招牌，以為還有號召力。然而，這只是它的幻覺，前輩們辛苦打拚力爭的理念，在這代人身上其實已蕩然無存，反倒在一些退黨人士的身上還看得到。目前在朝的黨政高官或派系領袖，有誰還會談論公平正義及服務人民；他們只在乎自己的表忠是否受到青睞、自己的派系是否分得一杯羮，如此而已。

要提醒民進黨的是：總統有任期，而政黨無任期。蔡英文說過，2024以後，就不是她的事；但失去信念與理想的民進黨，到時要如何找回人民的信任？蔡英文一人「裝睡」就算了，民進黨能全黨都叫不醒嗎？