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黑道滲、黨紀崩、派系亂 民進黨轟蔡執政傲慢

記者洪哲政、鄭媁、張睿廷、丘采薇／台北29日電

民進黨九合一選舉大敗，退輔會副主委李文忠昨痛陳民進黨選前提名策略不當，成為「準一言堂」，尤其黨主席蔡英文為論文案下令全黨和台大對撞所呈現的傲慢，更使綠營選戰攻擊失去道德高度，肇致年輕人背離；此外，民進黨中常會有一位黑道中常委，「我們攻擊黑道能取信於人嗎？」

新北市長候選人林佳龍昨天說，這是民進黨建黨以來地方選舉最差的一次，要深刻反省。李文忠透過個人內部組群發表看法，指綠營常把黨的價值丟一旁，林智堅論文的事是學術倫理的價值議題，但事件一開始的處理，使他們後來對張善政、高虹安、許淑華等人的攻擊失去道德高度，只剩下選戰攻防。

李文忠認為，當台大學倫會作出撤銷碩士學位的決議後，「主席竟然下令全黨力挺，直接與台大對撞，也讓知識分子、中間選民、年輕人失望，自此從基隆到新竹反轉而下，我不只一次聽到上述朋友說要教訓民進黨的傲慢」。

李文忠還說，民進黨在苗栗、南投等地攻擊黑金，但「我們在中常會有一位黑道中常委」，「你可以辯解那是很久很久以前的事」，大部分黑道立委、議長、議員、鄉鎮長、代表也是啊，「我們攻擊黑道能取信於人嗎？」

前副總統呂秀蓮昨天表示，這次兵敗如山倒有四個主要原因，包括黨紀崩壞、黨德淪喪、執政傲慢又失能，以及陷台灣於戰爭邊緣。

呂秀蓮表示，黨內派系惡鬥是民進黨的隱憂，在扁執政時已形成「解散派系」共識。在她代理黨主席時更作成決議並付諸執行，正義連線及福利國相繼解散。但蔡英文入主民進黨後，先依附新潮流，而後逐漸組成「英系王朝」，獨享殊榮和特權。此次縣市長候選人幾乎由她一人「欽定」，公然「偏心」，林智堅「學術詐欺」還要「全黨力挺」，多項工程經費中央追加再追加，只因他是「小英的男孩」。

民進黨 呂秀蓮 蔡英文

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