蘇貞昌續堅守崗位 未回應內閣改組 王世堅逼蘇下台

九合一大選民進黨 大敗，行政院長蘇貞昌僅口頭請辭，又隨即接受慰留，令外界譁然，民進黨台北市議員王世堅開出「逼宮第一槍」，要敗選戰犯蘇貞昌下台。蘇貞昌昨表示，面對選舉結果會深刻檢討，回應人民的想法，但未回應內閣是否改組。

本報系聯合報報導，蘇貞昌選後第一個公開行程，昨出席「CEDAW第四次國家報告國際審查會議開幕式」。面對媒體詢問，蘇貞昌表示，他身為執政團隊的一員，第一時間向總統請辭，但總統特別提醒，面對海內外瞬息萬變的嚴峻形勢，還有許多正在進行的工作，應該堅守崗位，才能回應人民、同時作出更好的成績。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天透過臉書 表示，「我們都是戰犯」，呼籲黨內放下個人與派系。

對代理黨主席問題，高雄市長陳其邁昨天表示，明天中常會就會產生代理黨主席，尊重黨的機制。他強調，現階段最重要的是深刻檢討選舉失利原因，「不要因為一次的打仗輸了，沒有檢討就在想下一個選舉」。

台北中國時報報導，內閣在明年初會有小幅改組，主要以延攬民進黨卸任縣市長和「戰敗者聯盟」成員為主，不過黨內有異聲，認為蘇貞昌不請辭，不足以挽回人民信心。

王世堅說，社會民意已給答案，即使大家不認為罪過全在蘇貞昌身上，但蘇擔任最高行政首長三年，要負起最大責任。王世堅強調，行政院長若不換，只是內閣少部分更動，任何人在蘇的強勢下，想要有所發揮，都不太可能，行政院人事改組「刻不容緩」。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨也以「丟盔棄甲，前功盡棄，倉惶退回32年前起點」，形容民進黨的選舉結果是慘不忍睹。他說，蔡英文 總統兼黨主席，身為主帥，對敗選結果，只辭黨主席，不下詔罪己，不揪出幾個核心戰犯，黨內不痛下決心好好檢討反省，還心存僥倖，「就等著民進黨在2024被徹底殲滅」。

前民進黨立委沈富雄也批評，民進黨執政6年（蔡政府）已呈現驕橫、傲慢、邪門和目中無人；前民進黨立委林濁水更直指，這次選舉民進黨之敗，並非地方耕耘不力，而是中央政治大氣候出了問題。