選黨主席 綠委推賴清德 英蘇系不願放權 賴系且戰且走

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。(本報資料照片)

民進黨 在九合一選舉慘敗，蔡英文 總統當天辭黨主席，明天民進黨中常會將由互推產生代理主席，預計由英系的高雄市長陳其邁代理。未來代理主席的最重要工作是舉辦主席補選。有民進黨人士認為，副總統賴清德 應該參選黨主席，提早布局2024年大選。

英系看似「千夫所指」，但黨內公開責難不多，因而盛傳英系派高雄市長陳其邁代理主席之後，還會再派人參與黨主席補選，再搭配行政院長蘇貞昌持續被慰留，「英蘇系」未來對黨權及內閣人事仍然不會輕易放手。

新潮流系立委許智傑昨天表示，賴清德在民間的聲望很高，無疑是帶領民進黨走向下一步的最佳人選，希望賴清德團隊及早布局，以便黨內可以開始準備2024年全國性選舉。

不過，賴陣營對於黨主席一役尚未有決定；親近賴的立委郭國文則認為，賴不太可能選黨主席，因為會有球員兼裁判的問題。另有消息指出，賴營也可能推出屏東縣長潘孟安參加黨主席補選。

派系高層指出，未來主席補選有兩種發展可能，一種是各派系直接登記參選廝殺，另一種可能是各派系坐下來談，互推一位大家都可以接受的人選。

據悉，英系積極尋找黨主席人選，但是英系手中的牌只有陳其邁、前副總統陳建仁以及台日關係協會會長蘇嘉全等；黨內都認為，英系最屬意的人選是陳其邁，不過陳其邁身為現任縣市長，恐怕分身乏術。另有一種可能，是英系尋求其他派系合作，即將卸任的桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌都有可能。

民進黨派系人士說，陳其邁親英色彩鮮明，但只是擔任過渡性質的黨主席，接下來黨主席補選，如果蔡英文還想對黨內有影響，可能會推派蘇嘉全角逐；黨內最大派系新潮流，目前沒有指標人選，民進黨還要面對兩場立委補選，有機會問鼎總統大選的賴清德，未必會想在此時全面入主黨中央。

民進黨下一任總統參選人，賴清德目前呼聲最高，但接下來的路並不好走。尤其，2019年總統初選恩怨並未全消，賴要取得參選門票，還須先挺過內部挑戰。「後蔡英文時代」，各派系都欲爭取最佳利益，賴系也只能小心翼翼，且戰且走。