觀察站／國政魄力、兩岸路線 拚2024大位關鍵

台灣民眾黨主席柯文哲若想競逐2024總統大位，須先設法撕掉紅色標籤。（記者葉信菉／攝影）

2022地方選舉落幕，2024全國大選開戰。即將登場的台北、南投兩席立委補選及嘉義市長選舉，馬上就可見藍綠白陣營操兵，目的就在揮軍2024。

九合一選舉結果揭曉，綠營慘敗，藍營大勝，白營「一席尚存」。侯友宜 、賴清德 及柯文哲，無疑是藍綠白目前最被看好的總統人選，但還有「媽媽市長」盧秀燕，以及伺機而動的國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，綠營的桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌，乃至動向未明的鴻海創辦人郭台銘等，讓2024這一役還有諸多變數。

從大環境來看，此次民進黨 大敗，「討厭民進黨」的氛圍，會否延續到2024？而地方選舉的藍營大勝，到了2024是否又會出現「鐘擺效應」，換由民進黨勝出？以及，第三勢力在地方選舉已戰得如此辛苦，中央級的大選還可能突破藍綠夾殺？又或者，此次地方選舉在部分縣市已有「藍白合」微妙氣氛，2024可否捐棄成見，合力「下架民進黨」？都是下一步待觀察的重點。

在人選上，總統大位首須主掌國政的魄力。賴清德以副元首之尊全力拚外交，也補修國安學分，但過去行政院長任內曾有「功德院」等負評，未必完全加分。

侯友宜在地方執政獲得不少掌聲，但甫連任新北市長又要角逐總統大位，如何面對「落跑」的抨擊，絕對是無法閃躲的必考題。柯文哲八年首都市長經驗，此次成了黃珊珊競選包袱，未來也可能是柯競爭總統大位的絆腳石。

國政之中，兩岸路線更是重中之重。賴清德日前帛琉行，一席「將延續蔡英文兩岸路線」言論，被解讀為「務實台獨工作者」立場微調，也不無為自己鮮明的台獨標記全力「消獨」之意。但美方與國內能否接受，仍是他面臨的最大挑戰。

侯友宜過去較少表態兩岸主張，甚至引深藍疑慮，九合一選前他喊出「用選票守護中華民國」，被視為測試2024的風向，但欲更上層樓，終須直球對決。

柯文哲自認「墨綠」，但就任台北市長後，因主張「兩岸一家親」，變成「中共同路人」，若要擴大中間選民支持、乃至找回淺綠選民，須先設法撕掉紅色標籤。

九合一選舉，民進黨大打「抗中保台」、「台灣隊相挺」，卻落得慘敗，可見販賣「芒果乾（亡國感）」招式已老，邊際效應遞減。中共20大及拜習會之後，美中關係已見扭轉，2024的國際及兩岸境況也將迥異於2020，選民也在看各黨選將如何端出更全面、穩健的兩岸路線及治國藍圖。