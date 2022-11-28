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黃偉哲慘勝 陳其邁未奪百萬票 綠基本盤鬆動警訊

記者鄭惠仁、王慧瑛／台北28日電
參選台南市長落選的謝龍介，得票數打破綠營基本盤。（記者鄭惠仁／攝影）
參選台南市長落選的謝龍介，得票數打破綠營基本盤。（記者鄭惠仁／攝影）

國民黨台南市長候選人謝龍介在「綠到出汁」的台南，僅輸給競選連任的市長黃偉哲約5個百分點，跌破眾人眼鏡。地方政壇分析，老人健保免費等福利政見及學甲槍擊案發酵恐是主因，值得黃偉哲注意。至於高雄市長陳其邁沒拿到預期的百萬票，除投票率低，學者認為陳其邁忙著處處策反卻沒注意自家後院失火。

台南市長選戰多家媒體所做的民調，謝龍介支持度都落後黃偉哲約20個百分點，且一直沒有起色，投票結果，謝龍介拿下38萬7731票，得票率43.63%，小輸黃偉哲的43萬3684票、得票率48.8%，讓外界大呼意外。

政壇分析，謝龍介提出的老人健保免費、營養午餐免費、紙尿褲免費、生育補助、托育補助加碼等政見，市府一開始以財政難以負擔回應，因此謝龍介到廟埕宣講時，有選民當場嗆做不到，但謝以其他五都都能做到，且台南財政還是前段班，逐漸打動老人及年輕人的心。

後來，黃偉哲指謝龍介的福利政見是敗家子政策，謝反批黃把孝順老人家當敗家子，加大這股效應。接著11月10日學甲發生88槍的槍擊案，被開槍對象是黃偉哲競選總部的幕僚核心、民進黨中評委郭再欽，地方也普遍質疑是光電利益糾紛引起，謝龍介猛批市府官箴敗壞、官商勾結，加上許多人認為黃穩贏而沒有去投票，都是黃慘勝的原因。

至於陳其邁，原本設定衝上百萬票的目標，結果以76萬6147票連任，僅贏對手柯志恩23萬多票，在擁有執政、資源等絕對優勢下贏得不漂亮，中山大學政治所教授廖達琪認為除了選民對選舉冷感、主要還是有內部派系的隱憂。

廖達琪觀察，民進黨新潮流、湧言會、正國會等系統都有人馬加入陳其邁競總團隊，陳其邁也想適度擴張直屬勢力，但牽涉到許多派系恩怨，整合不夠順暢，加上民進黨在議員採高額提名，多個選區參選爆炸，立委個個想拉拔子弟兵上壘，陳其邁又協助拉抬基進黨、親綠無黨等友軍，瓜分民進黨能量。選舉後期衛福部長薛瑞元疫苗掮客說惹眾怒、新竹市長候選人高虹安事件更激發選民下架民進黨氛圍，都讓陳其邁的選票受到影響。

民進黨 投票 健保

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