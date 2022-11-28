我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

藍綠白2024練兵 立委補選、嘉義市長3場戰役開打

記者林麗玉、潘才鉉、賴香珊、林伯驊／台北28日電
民進黨北市黨部前主委吳怡農（右），表態爭取參選北市第三選區立委補選。（本報資料照片）
民進黨北市黨部前主委吳怡農（右），表態爭取參選北市第三選區立委補選。（本報資料照片）

九合一選舉剛落幕，但蔣萬安當選台北市長及許淑華當選南投縣長的兩席立委補選，馬上就要展開；再加上因為有候選人逝世而延後投票的嘉義市長選舉，三場選戰被視為各黨為2024練兵的前哨戰。

蔣萬安選前辭立委，北市第三選區（中山、北松山區）立委補選今起登記，恐再上演藍綠白三腳督選戰。民進黨已有議員阮昭雄、北市黨部前主委吳怡農表態爭取參選，兩人昨表示，黨中執會上周通過由黨徵召，尊重黨民主機制。國民黨前立委羅淑蕾昨天也表態，指國民黨若願意徵召她，她將義不容辭。民眾黨北市黨部主委林國成表示，是否推人參選待黨決定。

北市第三選區立委補選明年1月8日投票，今起至12月2日登記。羅淑蕾昨表示，她以前在立院曾修法米酒降價等案，但還是有缺憾，這次表態參選是想要完成修法餘願，回立院也願拋棄全數薪水做公益，只希望完成未完心願。

高票連任的國民黨議員徐巧芯、王鴻薇都被視為熱門人選。王鴻薇昨表示，目前為止沒任何計畫去角逐立委補選，黨中央趕快推出最好的勝選人選，更點名徐巧芯是空戰天后，戰力非常強。不過徐巧芯昨表示，今天就安排出國，確定不會投入立委補選。

屢被點名參選的國民黨議員王浩則在臉書表示，國民黨一定要讓有為年輕人有出頭機會，國民黨主席朱立倫此時此刻一定傷透腦筋，為找出最佳人選出來參加補選，但人選產生後他會幫忙，贏得補選勝利。

吳怡農昨表示，希望民進黨的提名與徵召會以透明為原則，以民主機制為依據。阮昭雄也說，民進黨面臨選後狀況，全黨須共同承擔，努力攻下立委補選這一席。

至於許淑華的立委遺缺，民進黨籍集集鎮長陳紀衡已表態爭取補選，他認為黨中央應辦初選；甫落選南投縣長但被點名補選立委的蔡培慧表示，她的立場是「好好扎根在南投服務」。

國民黨部分，包括縣長林明溱的兒子、縣黨部主委林儒彬及南投市長宋懷琳都有意角逐。宋懷琳說，藍營好不容易團結一致，她希望由黨中央徵召適合人選，避免黨內再生紛爭；林儒彬也支持黨中央徵召人選。

嘉義市長選舉部分，在綠營九合一選舉慘敗之後，民進黨候選人李俊俋喊出「贏回嘉義」，昨合體議員掃街陸戰開打，表態擺脫抹黑戰，將只打政策。現任市長、國民黨候選人黃敏惠昨到永和傳統市場拜票，毫無藍營大勝的喜悅，她說，人民最期待是安居樂業，人民願意給機會，是責任承擔，她每次都戰戰兢兢、不敢鬆懈。

國民黨嘉市黨部評估，剩下三周投票，鐘擺效應或許沒那麼快顯現，但絕不放鬆。藍營市議員鄭光宏說，大選結果讓國民黨較不悲觀，但民進黨是否視嘉義市為灘頭堡，會再下更多府、院、黨力量？成為變數。

國民黨 民進黨 投票

上一則

黃偉哲慘勝 陳其邁未奪百萬票 綠基本盤鬆動警訊

下一則

觀察站／國政魄力、兩岸路線 拚2024大位關鍵

延伸閱讀

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機
學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名
2024前哨戰 2區域立委補選 藍綠白卡位

2024前哨戰 2區域立委補選 藍綠白卡位
徐巧芯、高嘉瑜PK 「愛你」高：跟我比味道還不夠

徐巧芯、高嘉瑜PK 「愛你」高：跟我比味道還不夠

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者