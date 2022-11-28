蔡留蘇非派系共識 綠營現反彈：代表敗選沒痛定思痛

民進黨九合一大敗，蔡英文總統（左）辭去民進黨主席，傳將由高雄市長陳其邁（右）代理。上圖為獲蔡英文慰留的行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

民進黨 在九合一選舉大敗，創史上最糟成績，蔡英文 總統前天辭黨主席，民進黨面臨重組。民進黨派系高層指出，雖然行政院長蘇貞昌獲慰留，但若「英蘇體制」繼續，等於民進黨在敗選後仍沒有痛定思痛，深切反省。

綠臨重組 派系各自觀望

本報系聯合報報導，昨天是民進黨敗選後第一天，蔡英文、副總統賴清德 及蘇貞昌都沒有公開行程。據了解，各派系在敗選後都有各自舉行會議，討論下一步，並看其他派系如何出招。

2018年，民進黨同樣是九合一敗選，時任行政院長賴清德隨即請辭，也不接受慰留，最後在蔡英文總統要求下，才答應在立法院會期結束後離任。黨政人士說，如今蘇內閣看似不動如山，若蘇揆和蘇內閣都不異動，無法給大眾新氣象，接下來民進黨就要面臨2024總統大選，若現在不清理戰場，未來民進黨的總統參選人也很難選下去。

英系拍板 陳其邁代黨魁

除內閣是否改組的挑戰，蔡英文總統在黨內也面臨考驗。蔡英文宣布辭去民進黨主席後，黨內隨即傳出由高雄市長陳其邁代理黨主席。據了解，陳其邁代理主席是由英系拍板，預計30日中常會就會經由互推產生。雖然陳其邁幕僚目前都說未來不參選主席，但陳其邁已是英系少數命脈，黨內各派系都預估，英系為了持續掌握黨權，勢必推人戰到底。

陳其邁昨天說，民進黨現在最重要的工作就是從候選人到競選團隊都要很誠實面對問題，檢討在競選過程中到底哪裡做得不夠好、需要加強；一局歸一局，「這個戰場輸了，但還有其他政黨的競爭、選舉，假如這局選輸還沒檢討，那下一局必敗無疑。」

另一方面，黨政人士指出，蔡英文總統前晚至民進黨中央黨部發表敗選談話之前，曾召集選舉對策委員會成員舉行會議，會議中提到，蔡會辭黨主席，並請蘇貞昌留下繼續幫忙，協助政務推動。

蘇揆不動 全黨都有壓力

黨政人士說，蔡英文總統慰留蘇揆，明顯希望蘇繼續穩住內閣，且不只待到明年1月立法院會期結束。蘇曾透露蔡英文希望他「一直幫忙」，若民進黨沒敗選，蘇陪蔡走完任期也不令人意外。但現在蘇續留，整個民進黨都受到輿論壓力。該人士指出，蘇續留雖然是蔡英文的意志，但非各派系高層共識。

民進黨在敗選後掀起檢討聲浪，這次主導提名的英系成為箭靶，「如何面對英系」成了各派系因應重點。據悉，新潮流系和正國會的動向，都是「謀定而後動」，新系與正國會雖勉強接受陳其邁代理主席，但若英系還要再推人參加補選，新系和正國會也不會默不作聲。尤其陳其邁代理主席一事傳開時，新系、正國會私下並非沒有微詞。