黑白集／還忙比賽誰愛民進黨 是非何在

敗選之夜，綠委何志偉在電視上痛批「英系」主導的台北市長選舉「讓黑道進入核心」，使陳時中 輸在決策團隊的小圈圈，並劍指黨前秘書長洪耀福及前國策顧問黃承國。洪耀福怒批，何志偉一再扯陳時中後腿，並安排行程「設計」阿中，反嗆「你才是民進黨 敗類」！

敗選日就是見真章時刻，民進黨內要爆發的火山絕不止這兩座，有些地方「黨內互打」已打到火熱。例如，高嘉瑜將台南市選情不如預期歸咎綠網軍到處出征，館長、王世堅、高中生都被騷擾，對年輕世代影響很大。綠側翼粉專立刻反撲，罵她「吃裡扒外」，「你的工作變我們在做」。一場「誰更愛民進黨」的剖心比賽，已經開始。

關於「愛」這件事，民進黨不僅有獨特的哲學，更喜歡指定誰擁有「愛的專利權」。例如，「愛台灣」就是綠營專屬權利，至於其他黨的作為一律歸為「賣台」。以此類推，某些媒體被民進黨視為「愛台集團」的同路人或附隨組織，至於其他會批評的媒體或人物，則被歸為「舔中」。

有趣的是，王世堅選前為黃珊珊美言了兩句，一路遭到綠網軍追殺；但他這回卻拿下民進黨北市議員最高票，倒是新系老將梁文傑落榜了。民進黨的愛是「驅趕法」，在比賽誰更愛黨時，好像沒人記得要量一下「是非」這個成分。