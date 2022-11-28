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新聞評論／拒內閣改組當「擋箭牌」 蔡英文恐更難止血

聯合報社論
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌26日口頭請辭，但獲蔡總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。（本報資料照片）
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌26日口頭請辭，但獲蔡總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。（本報資料照片）

敗選之夜，蔡英文第一時間宣布辭去黨主席；但對於行政院長蘇貞昌請辭，她則以內外情勢險峻需要穩定為由，當即慰留。這樣的處理不僅毫無誠意，也與她在這次慘敗中應負的失職責任不成比例。人民對政府的忿懣正在高漲，民進黨內的不滿情緒正在尋找出口，蔡英文總統若堅拒改組內閣，恐怕無法止住執政黨的失血。

選前，蔡英文喊出「投民進黨，就是投蔡英文」，更把這場選舉升級為對她的「不信任投票」。民進黨的大敗，正代表了人民對蔡政府的不信任。更具體地說，民眾對蔡政府的反感，其實比對民進黨的不滿還要強烈，許多民眾正是基於對蔡政府的厭惡而拒投民進黨。在這種情況下，蔡英文以為辭去黨主席就能化解民進黨的不利處境，若非過於天真，就是懦弱逃避。

說穿了，「拉下民進黨」的氛圍之所以左右這次選情，當然是民眾不滿中央執政的蠻橫霸道長期積累的結果；首當其衝的蘇貞昌，怎可能免於責任？在新冠疫情的三年，蘇內閣不少部會處於停擺狀態，被動而消極；而任務艱鉅的衛福部則是作威作福，動輒以重罰恐嚇百姓，對於疫苗藥劑的審核屢屢私心包庇、欺上瞞下，置人民的需要於度外。

如同人們所共見，在蘇揆的傲慢、誇張風格的薰染下，一些沒品的官員有樣學樣，迅速複製「小蘇貞昌DNA」上身。蘇貞昌憑著「老民進黨」的資歷倚老賣老，也就罷了，但仍必須遵守法制底線；而他不僅帶壞內閣的任事服務精神，更以罵街之姿把國會的監督權踩在腳下。這些政務上的專業、形象和氣質的敗壞，人民看在眼裡當然感到痛心；唯在蔡英文眼裡，卻認為蘇貞昌如此張牙舞爪才足以擔任其「擋箭牌」，幫她「穩定大局」。這種心態，未免太過扭曲。

蔡英文今天面對的，不僅是民進黨創黨以來的最大挫敗，更是台灣人民殘酷的「不信任投票」。因此，她企圖以辭黨主席脫掉自己「戰犯」的罪袍，其實是把事情想得太簡單。2018的選舉失利，賴清德主動辭去行政院長職務；今年敗績更慘，蘇貞昌繼續戀棧，不怕堵死黨內世代交替的活路？

民進黨 蔡英文 投票

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