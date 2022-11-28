我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

冷眼集／有反省？蘇內閣不總辭 民進黨等於敗選沒檢討

記者 丘采薇
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，但獲蔡英文總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。（本報資料照片）
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，但獲蔡英文總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。（本報資料照片）

民進黨在九合一選舉大敗，寫下創黨36年來最慘紀錄。雖然蔡英文總統在第一時間辭去民進黨主席，但黨內馬上傳出將由英系的高雄市長陳其邁代理，另一頭行政院長蘇貞昌馬上接受慰留；未來若黨機器繼續由英系掌握，蘇內閣也沒有總辭，國人恐怕感受不到蔡政府真心反省。

這次縣市長提名大部分由英系主導，尤其台北市堅持提名衛福部前部長陳時中參選，導致「仇恨值」蔓延全台，造成比2018年更慘烈的結果。但蔡辭主席後，英系仍私下積極布局下一個主席人選，各派系看在眼裡，都在等待最佳時機攤牌。

雖然英系已為「留下命脈」做好準備，隨時打算重掌黨機器，不過民進黨已邁入「後蔡英文時代」，英系不管推誰都難以服眾，未來與新潮流、正國會終將一戰。

蘇貞昌在這次選舉中扮演很微妙的角色，雖然是「選舉對策委員會」成員，但沒有主導任何縣市提名，對於和自己淵源最深的新北市，也沒有派女兒或子弟兵參選，若即又若離。因此選前黨內就盛傳，蘇揆不會為了敗選離開。

果真，民進黨敗選之後，蘇揆火速接受慰留，蘇內閣也沒有大幅改組跡象。對比2018年，時任行政院長賴清德堅持離任，賴內閣環保署長李應元、農委會主委林聰賢及交通部長吳宏謀還被點名成為「戰犯」為敗選下台，當時檢討聲音猛烈，四年後的今天只看到英系要角洪耀福與北市立委何志偉為了敗選隔空對罵，凸顯民進黨自省能力薄弱，彷彿黨內互打就可以不必謙卑面對人民。

蔡的總統任期還有一年多，若民進黨未來一字排開，從黨機器到內閣都還是老面孔掌權，既沒有檢討、也不願改變，2024大選恐怕要再一次受民意檢驗。

九合一選後誰扛責 製表：政治組
九合一選後誰扛責 製表：政治組

民進黨 提名 蔡英文

上一則

新聞評論／洪耀福一句敗類 戳破民進黨反省假象

下一則

車被潑漆 率眾砍斷無辜路人手腳筋

延伸閱讀

台選舉／蔡下蘇留 賴清德問鼎2024 動向是關鍵

台選舉／蔡下蘇留 賴清德問鼎2024 動向是關鍵
學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名
台灣縣市長選舉 藍贏13席 綠只剩5席 蔡英文辭黨主席

台灣縣市長選舉 藍贏13席 綠只剩5席 蔡英文辭黨主席
民進黨選舉慘敗 蘇貞昌口頭請辭獲慰留

民進黨選舉慘敗 蘇貞昌口頭請辭獲慰留

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者