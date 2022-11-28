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新聞評論／洪耀福一句敗類 戳破民進黨反省假象

聯合新聞網「重磅快評」
民進黨立委何志偉直言，黑道進入核心圈才導致選情「核爆」，英系操盤手洪耀福（中）重砲反批，何志偉才是民進黨敗類。（本報資料照片）
民進黨立委何志偉直言，黑道進入核心圈才導致選情「核爆」，英系操盤手洪耀福（中）重砲反批，何志偉才是民進黨敗類。（本報資料照片）

民進黨九合一慘敗，蔡英文總統昨晚不到5分鐘敗選感言說了兩次「深刻檢討」，貌似反省，但民進黨立委何志偉直言，黑道進入核心圈才導致選情「核爆」，就像「國王新衣」寓言的小孩，一語道出民進黨真相；英系操盤手洪耀福今天重砲反批，何志偉才是民進黨「敗類」。敗選找戰犯，民進黨不演了，內鬥炸鍋、卸責嘴臉一一浮現，蔡英文所謂深刻檢討「攏係假（台語，意指都假的）」。

蔡英文第一時間宣布請辭黨主席，照稿宣讀854字敗選聲明後，接著司儀宣布，蔡英文主席跟民進黨秘書長林錫耀向全體國人深深一鞠躬「致意」；前後不到5分鐘，蔡英文讀完稿就掉頭閃人。完全不同於過往面對敗選時，全體民進黨候選人和黨務主管嚴肅鞠躬致歉，昨晚敗選之夜只有蔡英文和林錫耀現身，似乎只是一次敷衍的過程。

這是非常「蔡英文風格」的敗選之夜，照稿念、不受訪，連一句道歉都沒有，忘了謙卑謙卑再謙卑，只留下聲明稿蒼白又諷刺的「虛心接受選舉的結果」。

九合一大選落幕，民進黨面臨海嘯式滅頂慘劇。副總統賴清德在臉書留言，開門見山第一句就表示，「這次選舉，我們努力不夠，要向所有支持者致上最深的歉意」；民進黨市長落選人陳時中、林佳龍、鄭運鵬也紛紛在臉書對支持者或選民表達歉意。

民進黨常把選戰形容為棒球比賽，勝負乃兵家常事，但戰術下錯指令、球員換人不當，造成球隊吞了一場大敗仗，投手、捕手、選手紛紛出面道歉，唯獨總教練死不認錯，好像勝負都是球員的責任，不干總教練的事。最大的問題是，棒球總教練雖然請辭了，但她仍是球隊董事長，球隊主管都是她的人馬，隨時都能下指導棋；球隊換湯不換藥，已經準備打下一場大賽。

上次大選籠罩「討厭民進黨」氛圍，今年則流行「下架民進黨」，不到5分鐘的敗選感言中，蔡英文總計說了兩次「深刻檢討」，有沒有廉價的道歉不是人民關心重點，民進黨是否真誠反省才是關鍵。

選前3天，蔡英文在民進黨中執會帶頭高喊「台灣隊互挺」，把對地方的補助分藍綠，口喊「團結台灣」，卻埋下撕裂台灣的種子；國家機器狂打民眾黨新竹市長當選人高虹安，鼓舞網軍、側翼四處出征，造成選風惡質敗壞，蔡英文卻不發一語。蔡總統帶頭訴求「抗中保台」，結果綠營政治人物被踢爆赴陸大賺人民幣，雙標抗中逐漸把台灣推向兵凶戰危的處境；民進黨自詡民主進步，蔡英文卻沒收黨內初選，汙衊對手是黑金政治，擺明打著民主反民主，難怪被批「民主奧步黨」。

民進黨立委高嘉瑜曾預告，新竹市前市長林智堅「論文門」若沒處理好，將造成「一屍五命」，如今一語成讖；問題是，民進黨北台灣全倒，難道只有林智堅一個人的殺傷力，「一屍多命」跟蔡英文毫無關係？

每次大選都代表一場信任投票，也是對蔡政府的期中選舉。蔡英文如果沒有歉意，那倒不必虛情假意，如果妳不在乎民意，總有一天將被選民放棄。

民進黨 蔡英文 臉書

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