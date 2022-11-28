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蘇清泉申請驗票 國民黨團：沒有真相 沒有屏東縣長

記者劉宛琳／28日電
國民黨立院黨團上午舉行「沒有真相 沒有屏東縣長」記者會。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立院黨團上午舉行「沒有真相 沒有屏東縣長」記者會。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨立院黨團上午舉行「沒有真相 沒有屏東縣長」記者會，黨團總召曾銘宗表示，屏東計票開票嚴重失誤是中選會的重大缺失，國民黨團要求中選會督導屏東選委會依法保全證據，不可以做相關消滅證據的行為，否則國民黨團依法追訴；國民黨候選人蘇清泉今將到地方法院申請驗票，請法院依法行政盡速裁定，保全縣民權益。

國民黨團書記長李德維表示，新北市183萬張餘票開2個半小時，屏東只有44萬有效票，開票時間卻長達5小時。之前中選會開票演練都是縣市長票先開，中選會公布相關有效票是38萬，但媒體報導的3位候選人有效票加起來已逾43萬張，差距高達5萬票，國民黨團提出強力質疑，要求中選會和屏東縣選委會說清楚、講明白。

國民黨立委洪孟楷表示，屏東縣當天的開票比新北市慢將近一半的時間，而且媒體報導計票員失誤。外選舉名冊早在4個月前就確定，選舉人數怎麼會一變再變？希望中選會針對蘇清泉提出的三大疑點，依法保所有證據包括投票、選票、名冊，以最快速度列為證物並完整保留。

洪孟楷表示，國民黨團站出來不只為了個人、政黨，更是為了全屏東縣民必須要有的程序上的公平正義，希望中選會給縣民一個交代。

國民黨 開票 投票

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