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18歲公民權闖關失敗 胡佛研究所學者意外

台灣新聞組／台北28日電
18歲公民權修憲複決投票反對與贊成人數相差很小。(記者季相儒／攝影)
18歲公民權修憲複決投票反對與贊成人數相差很小。(記者季相儒／攝影)

台灣九合一選舉結果揭曉，美國學者祁凱立（Kharis Templeman）指出，這次選舉結果與選前民調的差距不大，讓他訝異的是，國際因素幾乎未對這次選舉產生任何影響，而且18歲公民權修憲複決投票反對與贊成人數相差竟然如此之小。

中央社報導，配合這次選舉，18歲公民權修憲複決投票同日舉行，而這項投票的結果讓祁凱立感到意外和有點失望，尤其是反對票超過501萬票，讓祁凱立感到十分驚訝。他認為，台灣男性到了18歲既然要服兵役，應該也要能夠投票。他說，就這點來看，台灣似乎和世界上其他民主國家有不同的選擇。

這項修憲複決要能通過，必須滿足兩個條件，一是贊成票要超過反對票，二是贊成票要超過選舉人總額的半數，因此至少要有961萬9697同意票才能通過，但這次的贊成票僅有564萬多票 。

在這次九合一選舉中，執政的民進黨僅拿下5個縣市。祁凱立表示，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台前的民調結果，就和這次選舉的結果差異不大。他並指出，10月中共20大報告涉台部分多次提及兩岸統一，但此議題並未在這次選舉中發酵。

祁凱立是史丹福大學智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）的學者，對於這次選舉結果，他認為主要影響的因素有三點；第一是國民黨過去在地方選舉表現就不錯；第二是現任縣市長多為國民黨籍，國民黨原本就具有執政優勢；第三，民進黨執政已六年多，台灣選民對於這樣的長期執政多少感到有些厭倦，導致選舉結果不利於民進黨。

對於18歲公民權的修憲複決公投闖關失敗，時代力量立委王婉諭昨天表示，她感到相當遺憾，她在台灣少年權益與福利促進聯盟所舉辦的開票晚會，發現現場有很多年輕人看到公民複決案的結果，他們都難過地流下眼淚。

不過，王婉諭說，在18歲公民權的這條路上，台灣已經走了數十年，面對過往的挫折，都不曾讓大家停下腳步，未來自己也不會放棄，請大家繼續一起堅定前行，把18歲公民權還給下個世代的台灣人。

時代力量黨主席陳椒華表示，針對修憲案公投的開票結果，時代力量雖然感到遺憾，但是仍會持續宣達18歲公民權的理念，繼續爭取更大的社會認同，「政治改革是漸進的，18歲公民權的修憲目標，一定會實現」。

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