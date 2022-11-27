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日學者看台選舉：民意對權力獨大抱持警戒 求取平衡

中央社東京27日綜合外電報導
台灣九合一選舉投票。(美聯社)
台灣九合一選舉投票。(美聯社)

台灣九合一選舉落幕，專精台灣政治的日本東京外國語大學教授小笠原欣幸說，台灣民眾對政治權力獨大抱持警戒，由於民進黨相對看來正走向獨大，所以讓選民意識到求取平衡。

日本讀賣新聞今天報導，小笠原受訪時說，台灣這次九合一大選結果，對民進黨來說是慘敗，不過，台總統蔡英文政府的結構沒有任何改變，所以輸掉地方選舉並未改變蔡政府在兩岸關係等主要政策。

小笠原說，台灣到目前為止的地方選戰，都有對政府及執政黨來說較為嚴峻的傾向。台灣過去從威權體制走向民主化，讓民眾對單一政治權力獨大抱持警戒。目前的民進黨相對看來正走向獨大，讓選民意識到求取平衡。

他說，民進黨此次試圖讓兩岸政策成為選戰焦點徒勞無功，選民考量到自己居住的地區做出選擇。這次選戰結果之後將暫時歸零，面對下次總統大選，仔細考慮參選人與政策將從頭開始。總統大選不是地方課題，而是決定台灣未來的選擇。

小笠原說，九合一大選後令人憂慮的是中國的資訊戰，中國有可能在國際輿論上將選舉結果操作成台灣選民對民進黨兩岸政策說「不」，必須要留意讓這樣的錯誤認知擴散。

另外，小笠原今天透過個人臉書分享他在11月24日製作的直轄市長與縣市長各候選人得票率預估表，並跟最後的得票率結果進行比對。

他說：「這次有的縣市，像台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等預估比較準，有的像台南市不準確。我自己覺得還可以。我打算跟大家分享。」

可以看到小笠原在台中市長得票率預估也很接近最終得票結果，例如預估盧秀燕得票率60%，選舉結果為59.35%；預估蔡其昌得票率39%，選舉結果為38.93%。

至於台南市長得票部分，小笠原預估黃偉哲可以拿到65%的選票，跟實際得票率的48.80%落差不小；原本預估謝龍介只能拿到30%選票，結果則是43.63%。

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