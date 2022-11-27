我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

避免人群聚集 上海警方竟拆「烏魯木齊中路」路牌

學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

記者洪哲政／台北即時報導
親近深藍陣營的學者何啟聖。圖/取自何啟聖臉書網頁
親近深藍陣營的學者何啟聖。圖/取自何啟聖臉書網頁

國民黨在「九合一」選舉中勝選，黨内親近深藍張亞中陣營的學者何啟聖表示，面對台北市和南投立委補選，民進黨好整以暇，國民黨對補選相關事宜，卻仍付之闕如，恐失先機。

何啟聖透過臉書貼文表示：九合一選舉結果，不能解讀為國民黨贏，而是證實了年輕人的覺醒，痛懲民進黨的惡搞執政。教訓民進黨，成了目前台灣多數共識！公投案沒過，是因為大家看透民進黨技倆，不願被當工具！蘇貞昌即使受到慰留，相信也做不了太久！留下蘇貞昌，還能算是深自檢討嗎？

他提醒，明天就是立委補選登記的日子，民進黨好整以暇，磨刀霍霍；國民黨準備好了嗎？接下來，還有南投的立委補選，國民黨如果還在為「勝之不武」的喜悅沖昏頭的話，恐「搶了菜攤、輸了江山」！

何啟聖以「多算勝 看蔣萬安所遺立委補選」為題貼文稱，參選台北市長的蔣萬安宣布辭去立法委員，中選會旋即於宣布明年1月8日進行補選。而民進黨中央也立刻舉行中執會，確定提名徵召辦法，由黨主席徵召候選人。目前民進黨內已有阮昭雄與吳怡農表態參選。反觀國民黨對補選相關事宜，仍付之闕如。

何啟聖說，孫文學校校長張亞中曾表示，黨中央應該在蔣萬安請辭立委後，即刻召集中山與松山的市議員參選人，公開徵詢參加立委補選的意願，特別是被視為吸票機的王鴻薇與徐巧芯。這樣的意見徵詢，將出現三種結果。第一，兩人中有一人，願意參加立委補選；第二，兩人都願意參加立委補選；第三，兩人都無意參與立委補選。

何啟聖轉述，張亞中建議，如果是第三種情況，就應由黨主席另覓提名人選。

何啟聖說，凡事豫則立，不豫則廢。面對明年1月8日立法委員補選，民進黨顯然準備好了，而國民黨的提名人選在哪裡？不要重蹈民進黨「搶了菜攤，丟了江山」的覆轍，讓國民黨在立法院居於少數的劣勢雪上加霜。

民進黨 國民黨 提名

上一則

邱顯智、王婉諭砲轟愧對支持者 陳椒華請辭時力黨主席

延伸閱讀

蔣萬安車隊掃街謝票 民眾熱情趨前握手

蔣萬安車隊掃街謝票 民眾熱情趨前握手
台選舉／國民黨光復北市 蔣萬安：民主戰勝黑箱

台選舉／國民黨光復北市 蔣萬安：民主戰勝黑箱
新聞分析／「豬隊友」拉仇恨值 陳時中跌落神壇

新聞分析／「豬隊友」拉仇恨值 陳時中跌落神壇
台選舉／落選北市 黃珊珊擁抱柯文哲 ：感謝力挺

台選舉／落選北市 黃珊珊擁抱柯文哲 ：感謝力挺

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
總統蔡英文上午9時左右就出現在自己戶籍地投票所。 歐新社

路透：在野黨拿下台北市長 蔡英文抗中牌失靈

2022-11-26 09:36

超人氣

更多 >
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
北京國台辦回應九合一選舉：反映台灣主流民意

北京國台辦回應九合一選舉：反映台灣主流民意
富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫