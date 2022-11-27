學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

親近深藍陣營的學者何啟聖。圖/取自何啟聖臉書網頁

國民黨 在「九合一」選舉中勝選，黨内親近深藍張亞中陣營的學者何啟聖表示，面對台北市和南投立委補選，民進黨 好整以暇，國民黨對補選相關事宜，卻仍付之闕如，恐失先機。

何啟聖透過臉書貼文表示：九合一選舉結果，不能解讀為國民黨贏，而是證實了年輕人的覺醒，痛懲民進黨的惡搞執政。教訓民進黨，成了目前台灣多數共識！公投案沒過，是因為大家看透民進黨技倆，不願被當工具！蘇貞昌即使受到慰留，相信也做不了太久！留下蘇貞昌，還能算是深自檢討嗎？

他提醒，明天就是立委補選登記的日子，民進黨好整以暇，磨刀霍霍；國民黨準備好了嗎？接下來，還有南投的立委補選，國民黨如果還在為「勝之不武」的喜悅沖昏頭的話，恐「搶了菜攤、輸了江山」！

何啟聖以「多算勝 看蔣萬安所遺立委補選」為題貼文稱，參選台北市長的蔣萬安宣布辭去立法委員，中選會旋即於宣布明年1月8日進行補選。而民進黨中央也立刻舉行中執會，確定提名 徵召辦法，由黨主席徵召候選人。目前民進黨內已有阮昭雄與吳怡農表態參選。反觀國民黨對補選相關事宜，仍付之闕如。

何啟聖說，孫文學校校長張亞中曾表示，黨中央應該在蔣萬安請辭立委後，即刻召集中山與松山的市議員參選人，公開徵詢參加立委補選的意願，特別是被視為吸票機的王鴻薇與徐巧芯。這樣的意見徵詢，將出現三種結果。第一，兩人中有一人，願意參加立委補選；第二，兩人都願意參加立委補選；第三，兩人都無意參與立委補選。

何啟聖轉述，張亞中建議，如果是第三種情況，就應由黨主席另覓提名人選。

何啟聖說，凡事豫則立，不豫則廢。面對明年1月8日立法委員補選，民進黨顯然準備好了，而國民黨的提名人選在哪裡？不要重蹈民進黨「搶了菜攤，丟了江山」的覆轍，讓國民黨在立法院居於少數的劣勢雪上加霜。