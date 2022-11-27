彭博引述學者：國民黨大勝有助朱立倫、侯友宜角逐總統

彭博資訊引述台灣學者報導，在此次台灣九合一選舉後，輔選有功的國民黨主席朱立倫（左）與以懸殊票數連任的新北市長侯友宜（右），被視為角逐下屆總統的人選。（聯合報系資料照片）

在此次台灣「九合一」選舉中，執政的民進黨 遭遇重大挫敗，在21個縣市中僅下南部五個，而在野的國民黨 則囊括13個，贏得壓倒性勝利。由於現在距離下次總統大選只剩一年多時間，彭博資訊引述台大政治系教授張登及報導，這場重大勝利可能幫助國民黨主席朱立倫、連任成功的新北市長侯友宜參與總統大位的角逐。

彭博也引述中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛的說法指出，國民黨大勝代表黨主席朱立倫助選有功，取得2024總統大選的門票，不過新北市長侯友宜大勝對手，會讓兩人之間的競爭白熱化。

彭博的報導說，台灣這場選舉受到華府和北京 的密切關注，自從民進黨執政以來，大陸切斷了與台灣的多項往來，並對台灣進行外交和軍事施壓。而在支持兩岸最終統一的國民黨執政期間，台灣與大陸的關係得到歷史性的增強，兩岸間的旅遊、貿易、投資等規定均被放鬆。

智庫大西洋理事會研究海峽兩岸關係的專家莊宛樺（Jessica Drun）表示，台灣上周六的地方選舉結果可能會讓北京感到安心，不久後或會對國民黨做出善意姿態，比如經濟激勵。她還說，它可能還會尋求促進或加深與勝選者和派系的關係，以影響該黨的政策方針。

彭博資訊在報導中點出民進黨慘敗的原因，在台北市長當選人蔣萬安競選總部外熱情的支持者中，一名自稱沒有黨派、現年60歲的Denise Lee受訪表示，自己對兩岸緊張關係非常擔憂。今年8月北京在裴洛西訪台後在台灣周邊進行了規模史無前例的軍事演習，解放軍飛彈飛過台灣上空。她說，真的非常擔心，看起來戰爭似乎真的可能會爆發。

報導並指出，經濟是選民們關心的一個關鍵問題。10月台灣出口連續第二個月下滑，官員們警告稱11月出口降幅預計在5%-8%之間。