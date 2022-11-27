蔣萬安車隊掃街謝票 民眾熱情趨前握手

台北市長當選人蔣萬安（右三）27日下午以車隊到中正區、萬華區、中山區與大同區進行「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前握手，表達支持。（記者許正宏／攝影）

勝選台北市長的蔣萬安27日下午以車隊到中正區、萬華區、中山區與大同區進行「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，蔣萬安向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前握手，表達支持。 台北市長當選人蔣萬安（右三）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前揮手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右三）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前揮手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（左）27日下午以車隊到中正區、萬華區、中山區與大同區進行「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前比讚表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（左）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（中）27日下午以車隊謝票掃街，行經公關商圈時，一名外送員欲穿插車隊橫越馬路，遭警方阻擋，讓蔣萬安車隊一度停下，成為意外插曲。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前比讚表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前揮手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右三）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，他向市民承諾將會好好處理市政，沿途不少民眾熱情的趨前握手表達支持。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（中）27日下午以車隊到中正區、萬華區、中山區與大同區進行「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街。（記者許正宏／攝影） 台北市長當選人蔣萬安（右二）27日下午以車隊謝票掃街，沿途不少民眾熱情的趨前揮手表達支持。（記者許正宏／攝影）