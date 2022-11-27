謝國樑3年前起跑 基隆綠變藍 林右昌8年努力化泡影

基隆市綠地變藍天，當選人謝國樑抵達競選總部感謝支持群眾，並接受太太的獻吻。（記者曾吉松／攝影）

打著「小愛爸爸」溫情形象參選基隆市長的前立委謝國樑，成功整合泛藍，以2萬多票擊敗民進黨候選人蔡適應，讓基隆綠地重回藍天。謝國樑宣布勝選時激動哽咽，接著伏首長跪感謝。蔡適應也哽咽說，自己努力不夠，向全力輔選的市長林右昌說抱歉，「無法延繼光榮執政」。

謝國樑在基隆市七個行政區全贏，一開票就大幅領先對手，競選總部氣勢如虹，支持者歡呼聲不斷，當票數破8萬時已篤定當選。謝國樑說，為了這場選舉準備很久，他用很認真、很努力的態度打選戰，終於有了好結果。

謝國樑曾任3屆立委，棄政從商後重返政壇，3年前就開始勤跑基層，他因女兒聽損，從關懷弱勢出發，放下身段傾聽基層，與以前立委形象完全不同。他這次以「小愛爸爸」身分勝選基隆市長，除了大環境和個人條件有利因素，高雄市前市長韓國瑜 站台拉抬聲勢奠定勝基，最後精準分析前總統馬英九 在基隆影響力，與馬「勝利之握」也是關鍵。

國民黨在基隆市連輸兩屆市長、兩屆立委，基層組織體系形同潰散。選戰開打之後，謝國樑與蔡適應的民調 互有領先17日造勢活動，雖有高雄市前市長韓國瑜助陣展現陸戰氣勢，但領先態勢仍未明朗。

當晚，民眾黨新竹市長候選人高虹安提及前總統馬英九「死亡之握」玩笑，引發馬迷憤慨，馬英九9日到基隆輔選，謝國樑出奇招刻意和馬英九來個「勝利之握」，讓基隆馬迷看了暖心。

林右昌8年前拿下10萬多票翻轉長期藍大於綠的基隆，且施政滿意度高，全力輔選立委蔡適應接棒，蔡卻大輸2萬5千多票。地方政壇分析，蔡適應落敗有三項關鍵因素，一是高雄市前市長韓國瑜兩度助選爆棚，奠基勝選氣勢，二是蔡適應主打延續市長林右昌施政卻缺乏個人特色，三是身陷施壓國防部圖利與黑道交往疑雲，形象重挫；從最後票數來看，幾乎重回以前藍大於綠的6比4政治版圖，林右昌8年努力被打回原形。