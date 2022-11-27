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澎湖陳光復「漁翁得利」 金門陳福海復仇回鍋

記者王昭月／澎湖27日電
民進黨澎湖縣長候選人陳光復（中）擊敗宿敵賴峰偉，再度拿回政權。（記者王昭月／攝影）
民進黨澎湖縣長候選人陳光復（中）擊敗宿敵賴峰偉，再度拿回政權。（記者王昭月／攝影）

澎湖縣長選舉翻盤。挑戰地方自治史上第4度參選縣長的國民黨賴峰偉，對上民進黨宿敵、也曾任澎湖縣長的陳光復，但在系出藍軍的無黨籍、馬公市長葉竹林夾擊下，最後反讓陳光復勝出。拚連任的賴峰偉敗北飲恨，以「鷸蚌相爭、漁翁得利」形容此戰，並意有所指希望「天佑澎湖」；而回鍋替民進黨拿回一席離島縣長的陳光復說，當選後中央與地方形成連線，他會全力以赴。

賴峰偉、陳光復和葉竹林，3人在政壇均逾20、30年資歷，各擁支持者。昨選票開出後，最後由陳光復以1萬8777票勝出，從國民黨手中再贏回政權，賴峰偉、葉竹林也都各有1萬7081票和1萬5384票，3人均拿到3成選票，堪稱得票最接近的「三腳督」戰區。賴峰偉與陳光復在縣長戰役三度對陣，上屆賴以重返榮耀之姿打下陳光復，讓綠地變藍天，這屆主客易位。

值得注意的是，賴峰偉在澎湖最大票倉馬公市領先，但因其他鄉都是陳光復領先，以致最後翻盤。賴峰偉晚間出面感謝鄉親支持他當了三任縣長，妻子郭美珍倒在他懷裡難過不已，賴峰偉坦然接受失敗，最終他希望天佑澎湖，平安順利。

此外，這次金門縣長選舉非常激烈，最後無黨籍前縣長陳福海以2萬3248票，擊敗尋求連任的國民黨籍楊鎮浯的1萬9340票。「浯海大戰」戲碼二度上演，這回陳福海大逆轉拿回縣長寶座，寫下金門首位回鍋再任縣長的新紀錄，楊鎮浯則應驗了「當一任縣長」的魔咒。

一位王姓地方大老就說，楊鎮浯是年輕的政治人物，比較不重視參加「紅白事」，但金門鄉間其實比較傳統，尤其上任縣長陳福海幾乎每攤都會到，相比楊鎮浯這4年，前3年幾乎都鮮少出席，只有今年密集參與，讓不少老人家都印象不佳。

消息人士也分析，上屆小三通是正常開通，楊家跟不少台商協會關係友好，有大批的台商返金投票支持，這次因疫情小三通還未開，少了大批台商票源。

國民黨澎湖縣長賴峰偉說，這戰以八個字形容，是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。（記者王昭月...
國民黨澎湖縣長賴峰偉說，這戰以八個字形容，是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。（記者王昭月／攝影）

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