棄保發酵 鍾東錦苗栗突圍夾殺

脫黨勝出 苗栗縣無黨籍縣長候選人鍾東錦（右）當選，現任縣長徐耀昌特別到場祝賀。（記者范榮達／攝影）

苗栗縣長選舉國民黨 第三次分裂，無黨籍參選的議長鍾東錦突破民進黨 、時代力量圍剿他黑道的指控，藍軍危機意識，刺激棄保發酵大爆發，鍾東錦脫穎而出，這一戰也象徵傳統劉、黃兩派式微，鍾系新組合政治勢力崛起。

鍾東錦發表當選感言時意有所指說，選舉以來一路都碰到風雨，不過他覺得人在逆境當中，也不見得是壞事，因為已經習慣了。

鍾東錦違紀參選，遭國民黨開除黨籍，選戰不僅是黨內互打，還有民進黨集黨國之力窮追猛打，加上時代力量緊咬不放，但仍難以撼動支持者，政壇人士分析鍾儘管有前科、砂石等爭議，卻都是陳年舊事，招術用老卻一而再、再而三，反而激發同情心。

尤其是藍軍棄保效應最後關頭大爆發，國民黨落敗的謝福弘雖打著正藍軍的旗幟，有著前縣長劉政鴻、傅學鵬派系大老支持與操兵，敗在起步較慢、知名度不足，及各種資源不如人之下，中間藍及討厭民進黨的選民投給了鍾東錦，而決定勝負。

苗栗縣政治基本盤長期藍大於綠，1993年、1997年及今年縣長選舉，國民黨三度分裂，民進黨都沒占到便宜，鍾東錦還是心心念念回國民黨，但第一要務恐怕就是要面對民進黨執政的中央政府。