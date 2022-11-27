2024前哨戰 2區域立委補選 藍綠白卡位
九合一地方選舉結果揭曉，藍綠白共有12位立委參選百里侯，結果4人當選縣市長。預計將補選的區域立委共有兩席，分別為台北市第三選區及南投縣第二選區；不分區立委則有兩席待遞補。區域立委補選，也被視為2024前哨戰開打。
根據「公職人員選罷法」，區域立委出現缺額，將於該日後的3個月內舉辦補選。中選會日前宣布，北市第3選區（中山、北松山）立委補選，於明年1月8日舉行；南投第二選區缺額補選時間，可能落在農曆年前後。
南投第二選區立委需補選，國民黨南投縣黨部希望黨中央徵召參選；民進黨蔡培慧競選總部發言人陳紀衡則認為，蔡培慧是不錯人選，但若由初選產生參選人，會更符合民意需求。
蔣萬安選前已宣布請辭立委，藍綠由誰卡位，引發關注。民進黨除了「湧言會」台北市議員阮昭雄率先宣布參選，北市黨部前主委吳怡農也表態投入補選，民進黨已決定徵召提名；國民黨方面暫未明朗，不過，連任松山信義區議員的徐巧芯與王鴻薇，皆被點名。民眾黨秘書長謝立功說，台北市立委補選，民眾黨不會缺席。
此外，嘉義市長延到12月18日投票，成為大選延長賽，一般研判綠營將傾全力「全黨打一人」。聲勢暫領先的國民黨市長黃敏惠，政績優形象好，目前仍以市政為主，預計12月7日請假投入選戰；民進黨參選人李俊俋攻勢若能多點開花，結合議員質詢攻市政，加上黨內高層密集造勢，選情仍有變數。
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