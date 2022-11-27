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朱立倫「善」用人選 光復桃園搶下六都重要一勝

記者 曾增勳、賈寶楠、張裕珍、王駿杰
國民黨主席朱立倫（左）獨排眾議徵召行政院前院長張善政（中），讓桃園重回國民黨懷抱。(記者陳正興／攝影)
國民黨主席朱立倫（左）獨排眾議徵召行政院前院長張善政（中），讓桃園重回國民黨懷抱。(記者陳正興／攝影)

桃園市8年後重回國民黨懷抱，黨主席朱立倫證明自己徵召行政院前院長張善政慧眼獨具，搶下6都最重要1勝，也為自己保住2024年總統大選門票；不過，朱對竹市和苗縣長提名未堅持己見，反順從地方派系，是地方勢力「水很深」還是另有盤算，引起想像。

國民黨6都取其4，實質過半取得大勝，桃園是關鍵；張善政雖是好棋，但因不諳選舉、不熟桃園，朱立倫獨排眾議提名張後，掀起黨內強大爭議，更引發地方反彈，尤其張起初佛系選法不被看好，讓地方大為緊張，所幸黨中央全力安撫、張善政誠意團結地方，這1勝讓朱獲譽「先見之明」。

林耕仁早在去年7月就從議會黨團自辦的市長初選民調出線，但黨主席改選，朱立倫上任後想另提市長人選，但身兼新竹市黨部主委的議長許修睿強調「程序正義」，堅定力推林耕仁，甚至不惜以議長之位擔保，朱只好順從地方意志。

不料，選戰發展逐步走向「藍白合」，末期更止不住藍營跳船，副議長余邦彥帶1票里長「倒戈」轉投高虹安，許修睿礙於身分未直接表態，卻也不再同台林耕仁，自力挺到「丟包」，從市議會生態不難看出端倪。

2010年許修睿、余邦彥都是無黨籍議員，參加議長謝文進在議會成立的次級團體「新民意問政聯盟」，隔年總統大選力挺蔡英文，2016年再挺柯建銘選立委，2018年與時任市長林智堅決裂後加入國民黨，謝文進參選市長失利，許修睿便帶其他人加入藍營成為議長，今年選舉，高虹安的陸軍主控就是謝文進。

朱立倫思考苗栗縣長提名，捨棄形象爭議的黃派議長鍾東錦，徵召立委徐志榮遭拒後，改提劉派謝福弘；鍾東錦選前突和民眾黨主席柯文哲見面，加上與謝文進、許修睿私交友好，都讓外界對竹市、苗栗甚至桃園的選情連動增添聯想，「藍白合」幕後合縱連橫，也被形容「水很深」。

國民黨沒拿下竹市也輸了苗栗，卻讓桃園、台北重回藍天，朱立倫仍能擺脫選前無力帶領國民黨批評，功績甚至超越前主席吳敦義，創造自己繼續擔任黨主席有利條件，未來可主導總統和立委提名，在追求藍營或反綠共主的路上，占據有利的戰略位置。

國民黨 提名 張善政

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