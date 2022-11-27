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2024角逐大位 學者：鄭文燦丟門票 賴清德定於一尊

台灣新聞組／台北27日電
民進黨內2024總統接班人選，桃園市長鄭文燦（右一）恐已沒機會，副總統賴清德（右二）則定於一尊。（本報資料照片）
民進黨內2024總統接班人選，桃園市長鄭文燦（右一）恐已沒機會，副總統賴清德（右二）則定於一尊。（本報資料照片）

九合一選舉開票作業大致結束，民進黨大輸，文化大學教授鈕則勳說，「後蔡英文時代」來臨，鄭文燦因為桃園敗選失去了搶奪2024大位初選門票的機會，無力與副總統賴清德較勁，賴清德可望上位，定於一尊，至於國民黨大勝，其中很大原因為民進黨的「自爆」和戰術錯誤，以及在執政縣市政績不錯。

鈕則勳表示，新竹市前市長林智堅退選桃園市長讓民進黨布局大亂，聲勢大減，也影響年輕選票支持；另外柬埔寨詐騙案政府危機處理太差也導致民眾負面觀感增加，民進黨政府本要將可能影響言論自由的「數位中介法」立法更引發軒然大波，都衝擊民進黨執政威望及信賴度，形成「討厭民進黨」氛圍，這是國民黨勝選的主因。

鈕則勳說，國民黨執政縣市長施政績不錯，侯友宜及盧秀燕雙母雞奮力輔選，產生能量外溢效果，護住了國民黨的心脈，也直接影響勝選，黨主席朱立倫穩坐主席職務，更能制定對其有利的初選遊戲規則，對其代表國民黨出戰2024機會更高。

鈕則勳指出，問題是朱立倫面對在野另一強將台北市長柯文哲，相對弱勢的朱立倫又絕對不會願意在國民黨勝選後和民眾黨談整合，藍白衝突相互搶票火拚的情況極可能發生，若是民進黨賴清德出線，且只有一組人選的話，綠軍輕騎過關的機會就非常高，所以國民黨這次的勝選，反而拉高了2024年勝選的難度。

九合一大敗，民進黨遭遇「海嘯式滅頂」，黨政高層人事勢必盤整，由於牽動2024大選，各派系磨刀霍霍，為「後蔡英文時期」埋下震盪伏筆。

北市立委補選後，民進黨即將進入總統初選重頭戲。根據規畫，總統初選最快3月舉行，慢則5到6月舉行，目前熱門人選除了新潮流系的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，還有親英系的前副總統陳建仁；黨內也評估，蘇貞昌雖然多次對外聲稱「昔年壯志已塵封」，但仍可能老驥伏櫪。

在所有競爭人選中，賴清德準備最完整，他在2020年就任副總統後勤跑基層，並以「信賴台灣願景協會」之名在外成立辦公室，這次全台輔選，劍指2024，但以黨內山頭林立來看，未來總統初選不會是「一個人的武林」，各派系必先廝殺一番。

特別是這次大選，蔡英文沒收黨內初選，英系一把抓各縣市長提名，當時林智堅論文抄襲案引發「一屍五命」議論，結果一語成讖，民進黨「北台灣全倒」，不只英系力挺的民進黨台北市長候選人陳時中僅拿三成得票，守不住基本盤，親英系的台南市長黃偉哲也是慘勝，連修憲公投結果也很難看，年輕票全跑光。敗選秋後算帳，各派系已經開始抓英系「戰犯」，選後的腥風血雨正要登場。

民進黨 國民黨 賴清德

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