新聞評論／民怨燎原 民進黨嘗創黨以來最大挫敗

「討厭民進黨」的民怨重擊蔡英文及綠營。圖為選前之夜，蔡英文（左）及陳時中（右）頂著大雨向群眾拜票。（記者曾原信／攝影）

台灣九合一選舉結果揭曉，民進黨 一敗塗地，只取得五縣市執政權，遠遜於國民黨的13縣市。民進黨地方執政版圖大舉退縮，僅困守「北港溪以南」的南台灣一隅，這是民進黨創黨以來最大的挫敗。這場大敗，固與民進黨地方經營不力有關，但更關鍵的因素則是蔡政府中央執政太失民心，社會上「討厭民進黨」的狂潮再度席捲，給了民進黨無情的當頭一棒。

26日的投票率偏低，許多縣市不到六成，在在反映了民眾對當前政治的失望。不少原是民進黨大本營的地區，均未能如預期開出相應票數，說明許多淺綠支持者不願再對綠營「含淚投票」。此外，諸如屏東的蘇清泉和台南市的謝龍介，都在選前未被看好的情況下，在綠營鐵票區對對手構成很大的威脅，這都是綠營的警訊：把民眾的支持視為理所當然，卻不回應他們對公平正義的要求，遲早會被唾棄。

台灣九合一選舉結果揭曉，民進黨一敗塗地，身兼民進黨主席的蔡英文總統辭去黨主席一職。（記者林伯東／攝影）

這次選舉結果，受到最大重擊的人無疑是蔡英文 ，她辭黨主席亦不足以彌補她的過失。蔡英文隻手主導黨內提名，對於爭議人物林智堅、陳時中 卻極端偏愛，甚至率舉黨之力硬抗滔滔輿論。更可議的是，蔡英文濫用總統角色頻繁為綠營候選人助選，其派系卻被指為邪惡「黑金」寄生，她更打出不符地方選舉調性的「抗中保台」牌來分化社會，稱「投民進黨就是投蔡英文」，就是支持「台灣隊」。如今，一個清晰的五指印落在她臉上，民眾對於何謂「台灣隊」另有看法，她何顏以對？

指標人物陳時中的落選，乃至綠營在整個北台灣的潰敗，其實都可以看到「討厭民進黨」情緒的外溢與擴散。在「民進黨鐵票區」的屏東和台南，這次綠營僅以些微差距取勝；在新北、台中、花東等地，則越輸越多；在原本以綠「五星執政」自豪的桃園、新竹、基隆，則以不小的差距被甩在車後，這都得歸咎中央執政太「顧人怨」。民進黨自成立以來，最多曾在縣市長選舉取得13席，最少也有六席；這次竟只拿到五席，可謂「一朝回到創黨前」，灰頭土臉。

這次選舉最主要的意義是，民眾給了民進黨和蔡政府一個清晰的訊息：人民並不認同目前的執政路線，主政者若不及時修改，下次選舉人民還會用更激烈的方式教訓民進黨。不可諱言，民進黨政府近幾年之所以如此霸道蠻橫，主要是在2020年初總統及立委選舉大勝後，年中高雄市成功罷韓，2021年又成功完封四大公投，加上今年初中二選舉補選又獲勝，全黨被連串勝利沖昏了頭。加上「完全執政」，蔡總統將手伸入五院，五權憲法的相關制衡脆弱得宛如不復存在，府院變得為所欲為，政務官的囂張詭辯卻不斷受到鼓舞，而政府效能卻不見提升。種種「綠能、你不能」現象，讓人民厭惡之至，因而有了這次的民怨燎原。

矛盾的是，蔡英文不斷對外賣弄台灣的「民主價值」，但她的治理卻未遵循民主原則，而是動輒恐嚇，處處雙標。可以說，她根本不把台灣人民當成實踐民主的對象。諷刺的是，民進黨利用網軍側翼來誤導及淹沒輿論，結果卻淹沒了蔡總統必須知道的民意真相，最後更淹沒了民進黨的地方執政版圖，人民終而頭也不回地棄它而去。

民進黨曾自以為是民意的寵兒，如今民意反目，變成了民怨。民進黨僅存的五縣市，人口加總僅600萬人，只占全台人口的26％。這樣一個政黨，當中央面對百姓，不該再把那句「謙卑」拿出來宣誓三次嗎？