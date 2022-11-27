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觀察站／鐵票生鏽了…人民狠狠教訓「綠色驕傲」

記者王慧瑛、劉星君、魏斌、吳淑玲
台南市長黃偉哲贏得連任，但勝選結果未如預期。（記者蘇健忠／攝影）
台南市長黃偉哲贏得連任，但勝選結果未如預期。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨在綠到出汁的台南、高雄、屏東慘勝，說明沒有永遠鐵票區，台灣民心思變力量由此可見，人民用選票狠狠教訓耽溺在「綠色治理」驕傲中的民進黨，民進黨雖保住深綠地盤一口氣，若不懂得謙卑反省，又能維持多久？

台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁原本都有企圖心想拚大贏，結果不如預期。屏東縣長潘孟安兩任屆滿，一路扶持不分區立委周春米接棒，周卻僅以1萬多票險勝，綠營嚇出一身冷汗。

民進黨屏東縣長候選人周春米險勝，成為屏東首位女縣長。（記者劉星君／攝影）
民進黨屏東縣長候選人周春米險勝，成為屏東首位女縣長。（記者劉星君／攝影）

地方分析，民進黨初選裂痕延燒至今，屏東縣是此次選舉民進黨唯一辦初選縣市，周春米、鍾佳濱、莊瑞雄初選殺得刀刀見骨，分裂傷痕遲未修復，一路燒到大選。黨內無法團結對外，選前十多天，退出民進黨的無黨籍立委蘇震清同台挺蘇清泉，加上種樹百里工程民怨沖天，屏東綠營輕敵猶如溫水煮青蛙，未警覺民心思變，面對基層反彈聲浪，差點陰溝裡翻船。

黃偉哲此次僅贏對手國民黨謝龍介4萬5000票，地方分析，得票率不如預期，主因是選情冷，投票率不到六成，黃偉哲政績牌不如謝龍介福利牌，地方上人和爭議頻傳，向來挺綠年輕選票流失，加上大環境對民進黨不利。反倒是謝龍介成功催出藍營士氣，以近30年最佳藍軍成績，差一步翻轉綠地變藍天。

台南藍綠基本盤由三七比，到這次逼近到五五波，政壇人士分析，綠營城牆已遭撼動。

高雄市長陳其邁連任票數超過70萬票，但遠低於其陣營選前喊出的破百萬票目標。（記者...
高雄市長陳其邁連任票數超過70萬票，但遠低於其陣營選前喊出的破百萬票目標。（記者劉學聖／攝影）

此次選舉極冷，即使高雄昨天氣晴朗，仍無法催出投票率，投票率僅58.61%，陳其邁拿下76萬餘票，遠低於其陣營選前喊出的破百萬票，更未突破上屆韓國瑜得票數。2018年高雄市長選舉，陳其邁對戰韓國瑜，雙方激戰讓投票率衝到73.54%，陳其邁拿下74萬2000多票，韓國瑜則狂掃89萬2000多票。

主政者無視於人民對拚經濟的渴望，施政偏重硬體建設光鮮表相，輕忽人民生活真正需要，百姓被高房價、高物價壓得喘不過氣，南部城市面臨人口外流，當家的民進黨一味地強調本土特質，卻任其經濟活力削弱，終嘗惡果。

民進黨 投票 韓國瑜

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