民進黨狂打組合拳 反為侯友宜2024爭大位解套

新北市長侯友宜（左）高票連任，外界認為2024終須與國民黨主席朱立倫一戰。（記者黃義書／攝影）

新北市長選戰結果出爐，雖然投票率僅56.6%，但現任市長侯友宜 仍大勝民進黨 新北市長侯選人林佳龍，這不僅說明侯幾年來政績深獲市民肯定，也證明林選戰策略混亂，負面攻擊失效，侯友宜前進2024也打下第一塊基石。

回顧林佳龍開戰之初即扣侯友宜是「執政12年」，意圖掛上長期執政印象，隨後猛打「四大皆空」、「十大皆空」話題，一系列組合拳下來，從投票結果來看，顯然未造成實質傷害，反而為侯友宜參選2024解套。

侯友宜參選市長再選總統的困難，其實早由對手提供良策，從蔡英文 總統到林佳龍，都批他「已經執政12年」，卻又說他要落跑，豈不矛盾？

副市長任內，侯友宜主責單位社會局就已拚上全國第一托育量，如今擔任市長又再拚60家，比其他五都總和還多，林佳龍卻還抓著直批。公托一事只是侯友宜多年參與市政的一角，這也凸顯林佳龍對新北的不了解，更顯示陣營內部選戰策略混亂。

這場選舉，蔡英文號稱要「拿下百萬票」，證明只是民進黨吹口哨壯膽而已。林佳龍起步雖晚，但民進黨投入的資源可能只比台北、桃園稍遜，在獲得大量黨政資源情況下，仍迎來慘敗，顯示蔡英文在2020年總統大選的勝利能量，如今已經消磨殆盡。

民進黨從總統、副總統、行政院長、到立法院長，都注入能量，全力拉林打侯，卻依然拿侯友宜無可奈何，間接也讓侯友宜成為藍營全台最強母雞，如果他願意，只要國民黨內無人掣肘，再進一步捨我其誰？

另據媒體報導，國民黨2022地方九合一選舉勝選，距重返執政僅剩一步之遙。目前藍營最被看好的人選莫非侯友宜，尤其侯這次以超過45萬票的差距碾壓對手，展現捨我其誰的氣勢，但黨主席朱立倫對2024並未死心，兩人也被認為終將一戰，至於同樣是漂亮連任的台中市長盧秀燕也被點名後勢不容忽視。

親侯友宜人士表示，侯此次高票連任，除證明過往施政表現獲市民肯定，民進黨選戰期間頻繁檢驗「侯逕取2024」質疑，也等同遭市民否決，侯已可慎重評估參選總統與否。對所謂落跑說，該人士說，侯已在新北服務12年，並非剛當選。

侯友宜昨天當選感言，已超越新北市長格局，憂心國家未來。侯友宜表示，今天國家面對挑戰非常嚴峻，少子化、缺工缺料、經濟困頓，路還很長，更需要這間房子裡的人更團結。

有黨內要角坦言，2024朱侯終須一戰，但政治是現實的，採實力原則，2022功勞能否反映在後續支持，還是要看接下來黨內支持聲勢，若朱立倫聲勢與民調仍如當前一樣有落差，相信朱會有氣度成全。