綠失守桃園 蔡挺堅又換堅 種下敗因

前新竹市長林智堅（左）碩士論文被台大認定抄襲後，民進黨主席蔡英文（右）下令黨公職支持林智堅捍衛人格與清白，之後又換堅，被指造成桃園敗選原因。(本報資料照片)

回顧桃園市長選舉民進黨 鄭運鵬敗因，蔡英文 要求全黨瞎挺林智堅 論文沒抄襲又「換堅」，丟失年輕人好感，部分深綠隨鄭寶清出走，加上鄭文燦公共工程傳出頻頻出包，鄭運鵬人設崩壞「槍掉滿地」，難挽中間選民信任，都導致選舉失利。

民進黨今年直轄市長人選全由黨主席蔡英文徵召，新竹市前市長林智堅出戰桃園，林卻因碩士論文抄襲「雙殺」事件，選擇退選「戰清白」，但傷害已造成，不僅年輕人相對剝奪感沉重，罵聲不斷，還波及新竹市長選情。

「桃園三結義」之一的立委鄭運鵬，臨時由蔡英文徵召上陣，未料鄭運鵬被挖出落選赴陸大賺人民幣的過往，使得操作抹紅策略失效，變成「迴力鏢」自傷。

外界形容桃園選舉是蔡英文的「主席保衛戰」，其實更關乎鄭文燦未來黃金十年的政治生命。鄭文燦五個月來帶著林智堅、鄭運鵬勤跑基層，想讓「五星級政績」和高施政滿意度順利轉移成候選人的支持度，起初確實奏效。

未料桃園接連爆發羽球場天花板崩塌、運動中心游泳池停工整修五百多天、楊梅區公所竟能「漂浮」，開幕時間一延再延的桃園市立圖書館新總館更被查出違規二次施工，在在讓「鄭績落漆」，過去支持鄭文燦的市民也驚覺「綠色執政未必品質保證」。

何況鄭運鵬與鄭文燦是不同的人，選民有自主性，全然轉移支持度本身難度就高，四年前鄭文燦連任大獲全勝，某種程度是因為各地「欠他人情」，今年「人情已還清」，重新選擇就要看候選人特質，鄭運鵬學經歷和人設都輸給國民黨張善政，要連續三屆、長達十二年「疼惜鄭文燦」，形同情緒勒索，市民當然不埋單。

另外，鄭運鵬政見不出鄭文燦施政範圍，選民沒有新鮮感，失去投票熱情，雙鄭卻沒察覺，最終拱手讓出市長寶座。