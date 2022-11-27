花蓮╱徐榛蔚蟬聯得票減 台東╱民進黨愈選票愈少

饒慶鈴（右）昨晚由父親、總統府前資政饒穎奇（中）陪同，到競選總部開心宣布當選連任台東縣長。(記者卜敏正／攝影)

縣市長選舉落幕，藍綠陣營的鐵板區這次大多固守城池，但出現民進黨 挑戰台東縣長，票數卻愈選愈低的現象；另如花蓮仍由現任的徐榛蔚蟬聯縣長，但得票數略減，徐已有危機意識。

爭取連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴一如選前預期，開票 一路領先對手，拿下逾6成選票，大贏對手民進黨劉櫂豪2萬7千多票，饒與父親、總統府前資政饒穎奇昨晚在競選總部自行宣布當選，強調未來4年要用4倍力量繼續建設台東，讓台東持續光榮。

台東縣長選舉人數約17萬7千餘人，4年前投票 率6成8，饒慶鈴以7萬餘票，大贏劉櫂豪2萬6千票；今年因花東鐵路中斷，加上台東下雨，投票率降至6成，但饒慶鈴仍在低投票率下大贏2萬餘票，6度挑戰縣長的劉櫂豪僅拿到約4萬1千票，得票率不到4成，也創下他6度參選歷屆最低票。

劉櫂豪團隊選前雖一度表示「台東有機會翻牌」，但不少綠營人士都直言饒有連任優勢、劉贏面不大，且認為劉櫂豪6度參選已得罪許多人，加上他和部分泛綠議員不合，選前就傳出綠營地方在縣長、議員將分裂投票，要讓劉透過這次選舉看見台東綠營地方民意。

開票結果一如預期，劉櫂豪不僅在原鄉得票不佳、一路輸饒，連過去曾經獲得較多票數的台東市也輸，應驗當初和劉櫂豪爭取黨內提名的前立委賴坤成預測「劉櫂豪票數可能越來越少」。

劉櫂豪發表敗選感言，指選舉結果與期待落差很大，高度尊重選民的選擇，也恭喜對手饒慶鈴，期待未來4年，饒能兌現政見，選後能充分合作，給台東更正面發展。