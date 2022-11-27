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宜蘭南投苗栗打黑金 綠營中迴力鏢

記者 侯俐安、蕭白雪

九合一選戰結果揭曉，民進黨在選前一個月，一周一主題中「首打黑金」，瞄準苗栗、南投、宜蘭，都納入「終結黑金」對象，最終卻不敵「迴力鏢」傷人傷己，三縣均以敗選作收；民進黨英系在選戰最後關頭接連被爆出黨政官員與黑道夜宴，蔡政府打出的「黑金」牌全然失效。

檢廉選前多次不尋常的大動作偵辦林姿妙，選戰期間更頻頻把南投國民黨籍的許淑華、苗栗無黨籍的鍾東錦與黑道畫上等號，不僅大動作指控許淑華團隊涉嫌賄選，檢調更調派重兵赴南投、苗栗查賄。但國家機器大動作卻也頻頻引來政治辦案、偵辦雙標的質疑。

民進黨主席蔡英文11月初喊出「終結黑金，贏回正義」，強調台灣幾十年來民主受到肯定，許多縣市地方選舉卻仍受黑金不當影響。宜蘭江聰淵、苗栗徐定禎、南投蔡培慧等三人共同簽署拒絕黑金宣言，蔡主席更頻頻點名三縣對手涉貪、與黑道掛勾。

不過，「黑金」牌卻在當日就出現迴力鏢，江聰淵就被掀出廿年前在頭城鎮承包工程、盜採砂石等案被判刑定讞的過往；前立委黃國昌加碼爆料江聰淵擔任宜蘭市長期間，把將近6000萬台幣（約195萬美元）的限制性標案給市代會主席林智勇，由於林智勇身分極具爭議；執法單位追殺林姿妙，卻無視江聰淵被指控的弊端，在地選民很有感。

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦在選戰期間，一路被藍綠白圍攻，從殺人、經營砂石業等過往紀錄，一路被緊咬黑道爭議，檢警調更大力出動，緊追他周圍相關人士；反觀民進黨候選人徐定禎在地方政壇中，同樣有地方勢力互有交集的傳聞，讓黑金牌可說是「傷敵一千，自損八百」。

民進黨對南投縣許淑華的黑道背景等指控，既無一刀畢命的證據，即使高層不斷施壓，但光靠扣帽子仍難擄獲選民的心。

最諷刺的是，當蔡政府打出「反黑金」牌，黨政要角卻接連被爆與黑道糾葛不清，台南的88槍事件，比綠營指控黑金的三縣更令選民有感，「黑道寄生綠營」標籤撕不掉，加上近來台灣治安急劇惡化，這「黑金」牌銜是掛在誰家門口也不言而喻。

民進黨 國民黨 蔡英文

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