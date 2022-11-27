棄保發酵 高虹安成為最年輕新竹市長

民眾黨候選人高虹安(中)當選新竹市長，上台比出愛心手勢向支持者致謝。(記者季相儒／攝影)

全國聚焦的新竹市長選舉，民眾黨高虹安因「棄保」高度發酵，突破藍綠夾殺勝選，並以38歲之姿，打破林智堅 最年輕新竹市長紀錄，讓民眾黨插旗頭前溪。高虹安說，他非常感謝在選戰過程中幫助的貴人以及市民一路的支持跟相挺，做出對民主社會最有價值的選擇。

高虹安投入選戰初期因民進黨 猛攻論文、助理費涉弊等爭議而知名度大增，成為竹市「反綠共主」，催化藍白合和棄保效應。針對民進黨是否對助理費秋後算賬？高虹安說，不會擔心，先前已到北機站提供證據，選後持續面對，會主動配合檢調。

昨天開票高虹安一路領先，支持者鼓譟「再多一點才安全」，最終獲9萬7803票，以2萬多票之差擊敗民進黨沈慧虹的7萬7504票，國民黨 林耕仁僅獲3萬9278票。

高虹安投入選戰初登板便主張調查新竹棒球場工程弊端，讓市民有感，緊接著遭遇論文被指涉抄、資策會兼職風波，但愈戰愈勇，多次親上火線解釋，反攻「綠色恐怖」，變成全國焦點，也為自己展獲許多藍營選票。

選舉後期，聯電榮譽副董事長宣明智居間促成她和國民黨新竹縣長楊文科會面討論「大新竹合作」，基層普遍認為暗喻「藍白合」，讓棄保效應成為撼動選情的巨浪，尤其，藍營竹市副議長余邦彥選前倒戈，力挺高虹安是唯一能「下架民進黨」的人，加上國民黨議長許修睿「態度曖昧」，成為藍營基本盤鬆動的最後關鍵。

民進黨在新竹市執政八年，林智堅接班人沈慧虹來勢洶洶，未料市政牌被新竹市棒球場工程缺失拖垮，頹勢難挽回。國民黨林耕仁原有在地優勢，卻被「雙虹之戰」邊緣化，後期打高虹安助理費案又突然縮手，轉頭猛攻民進黨市政，但輔選大將一一跳船，關鍵時刻「下架民進黨」氛圍造成棄藍保白，頹勢已難挽回。

林智堅在新竹執政八年的「新竹經驗」，沈慧虹功不可沒，兩人原本打出「智慧連線、桃竹實現」強攻市政牌，未料林智堅被台北市議員王鴻薇起底論文抄襲，雙碩士學位遭撤銷雙殺，最後黯然退選，更種下這場選舉敗陣遠因。

耗資12億元台幣（約3900萬美元）風光開幕的新竹市立棒球場，開打兩天就造成四名球員受傷，「五星市長」的新竹政績招牌「落漆」，更拖垮接班人聲勢。

林耕仁晚間提早宣布敗選。他說，讓大家失望了，結果顯示他沒有符合市民期待，無法獲得更多市民朋友支持，所有責任由他承擔。

沈慧虹也由前市長林智堅陪同發表敗選感言。她說，明天新竹的風依然會繼續吹，這座45萬人口的城市仍然會繼續往前邁進，感謝對手高虹安，「選後日子還是一樣要團結在一起」。

新竹市長選舉被視為「總統前哨戰」，高虹安面對綠營在新竹執政8年、藍營在議會過半優勢成功突圍，替柯文哲進軍2024立下首功。