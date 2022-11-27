女力崛起 盧秀燕破台中連任魔咒 獲近6成選票

國民黨台中市長盧秀燕(中)打敗民進黨候選人蔡其昌連任。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕昨晚打破連任魔咒，成為台中市升格後首位連任的直轄市長。盧秀燕拿下5成93、79萬多票，民進黨候選人蔡其昌拿下3成89、52萬多票，盧秀燕大贏對手27萬票。無黨籍陳美妃獲得1.7％、2萬3000多票。本屆投票率創下台中直轄市長選舉新低，僅60.01％。

昨開票盧秀燕一路領先，最後以27萬票勝出，打破台中市長連任魔咒。盧昨晚7時15分宣布當選，滿場空拋粉紅色彩帶；盧哽咽說，這是台中市民重大勝利，比她當選更有意義，勝選教她三件事：第一市民挺身而出，向惡質選風說NO；第二支持女性從政；第3打破市長連任魔咒，她會當好市長回報市民。

選前盧秀燕以守護台中的軟性訴求，迎戰強攻的民進黨大軍。與上屆市長選戰相比，盧秀燕當時拿下5成6選票，大贏對手林佳龍20萬8000多票，昨晚盧秀燕席捲近6成選票，奠定中台灣領頭羊的地位。

台中市選委會統計，盧秀燕在台中市29個行政區大獲全勝，盧在最大票倉北屯拿下6成3選票，蔡其昌大本營海線5區全輸，即使綠營鐵票神岡區也讓盧秀燕拿下5成5票數。

針對未來產業經濟核心政策，盧秀燕昨日表示，將秉持「富市台中，新好生活」的精神，積極建設產業園區，力拚國際會展中心於2025年開幕營運，同時加速台積電 中科擴廠計畫，朝向下個投資 兆元大關「3兆元」（台幣，下同，約970億美元）邁進。

盧秀燕表示，將持續舉辦台中購物節，打造「台中市全台消費之都」，持續建設、打造交通便捷的繁榮台中，及持續優化投資環境，協助廠商投資順利落地。

大台中地區是精密機械、工具機暨零組件、光電、航太及風電等重要產業聚落，產業基礎雄厚，自她上任後，以「前店、後廠、自由港」的三大富市策略，為台中經濟注入活水。

盧秀燕指出，企業投資台中金額已破2兆台幣，包含台積電擴廠引進先進奈米製程、國際知名記憶體大廠美光科技設置研發走廊等，所帶來的上、下游供應鏈擴廠投資乘數效果極大。

盧秀燕表示，市府積極引進國際企業，可望帶動在地企業技術升級創新，投資盛況也反映在民眾就業 情況，數據顯示，今年上半年台中創下6都最低失業率。

未來台中也將持續優化投資環境，協助廠商投資順利落地，尤其將加速台積電中科擴廠計畫，進一步帶動在地就業機會。目前，中科配合台積電2奈米及更新製程建廠計畫，預計明年3月完成都市計畫變更及環評，最快5月底前可交地供台積電建廠。

另外，業界期待多年的台中國際會展中心，已於今年7月上梁，預計2025年開幕營運。