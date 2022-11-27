不怕綠打黑金 宜蘭林姿妙、南投許淑華勝選

宜蘭縣長林姿妙（右）高票贏得連任，與支持者緊緊擁抱。(記者戴永華／攝影)

宜蘭縣長林姿妙不受選前被起訴影響，以逾5成選票大勝對手江聰淵，更成為40年來國民黨 在宜蘭的首位連任縣長；而南投縣長選舉民進黨 祭出「打黑金」戰略，國民黨候選人許淑華沉穩面對，昨天以近56%的得票率贏過蔡培慧，延續國民黨南投縣執政。

林姿妙昨晚8時確定大幅領先走進競選總部時，支持者民眾含淚擁抱對她說「我們贏了」。林發表當選感言時說，一生簡單做人、認真做事，非常感謝鄉親願意相信她，她會繼續勇敢走下去，與大家一起打拚，讓宜蘭更好。

林姿妙這次受到弊案紛擾影響，選戰打得非常辛苦，民進黨動用國家機器連番猛打弊案，反倒讓林姿妙陣營在危機意識下，更加團結步步為營；對手江聰淵遭揭發賤賣市產、接連被踢爆不合理的標案疑似圖利廠商，加上派系分裂不團結，最後吃下敗仗。

地方政壇人士說宜蘭這場縣長選舉比的是候選人的人品，江聰淵口口聲聲談清廉、勤政、愛鄉土，要傳承前縣長陳定南精神，但光是他過去的砂石盜採入獄，難與這些人設畫上等號；加上一再被踢爆不合理標案疑似讓廠商獲取暴利，民眾黨縣長候選人陳琬惠也批他賤賣市產，接二連三被起底。江聰淵要求林姿妙針對弊案說清楚講明白，自己面對弊端疑雲卻未親上火線說清楚，凸顯其無法反求諸己的雙標。

南投縣長選舉藍綠對決，國民黨候選人許淑華展現經營南投20多年的深厚底蘊，昨天開票後，許淑華一路領先，聚在許淑華競選總部現場的支持者忍不住喜悅，大喊「許淑華凍蒜」，確定當選後，許淑華眉頭終於鬆開，露出久違的笑容，感謝南投鄉親一路支持，承諾會盡快組成執政團隊，兌現對鄉親的政見承諾。

南投縣長選戰是許淑華從政以來最艱難的一戰，從碩士論文、家庭背景甚至參加縣府說明會，一路被民進黨追打，指控她造假、黑道背景和賄選。

敗選的蔡培慧說，尊重選民決定，也恭喜許淑華，選舉對她是重要的學習過程，讓她看到南投的問題，期待更好的南投。

國民黨縣黨部主委林儒彬說，民進黨在蔡英文 主導下，將九合一選舉定位終結黑金，南投縣更是重要指標，眼看攻擊無效，又祭出抗中保台神主牌。但民進黨選前接連爆出和黑道幫會過從甚密，蔡英文忽視民生經濟和社會治安，讓選民看清其本質。