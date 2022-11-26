年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題

國民黨前立委謝國樑以2萬5千多票大贏立委蔡適應，成為下屆基隆新任市長。（記者游明煌／攝影）

國民黨前立委謝國樑以2萬5千多票大贏立委蔡適應，成為下屆基隆新任市長，謝國樑提出當志工免費送電動車 政見引發極大爭議，卻仍高票當選，基隆大小社群 湧入大量留言，「謝國樑要送狗狗肉（gogoro）了」。謝國樑選前說，4年將編新台幣15億（4842.3萬美元），並爭取中央補助，如何執行將成他上任後首要面對的難題。

謝國樑此次參選推出最矚目的政見，青年人只要達到一定時數的公益回饋，就送電動機車政見，他選前組成電動機車隊掃街廣為宣傳，表明未來如當任市長，一定會達成青年電動機車的計畫。將在4年編列15億元因應，逐年執行。

謝國樑的電動機車隊有gogoro、宏佳騰，及光陽的ionex。謝國樑說，未來不會排斥與任何電動車廠牌合作，只要業者有意願與市府合作，以合理的價格提供性能安全的環保電動機車，都非常歡迎。

謝國樑指出，中央政府這幾年大力推行能源轉型，以電車取代油車已經是世界趨勢，這次推出的青年電動機車政策，就是要求汰舊換新優先，希望能透過免費汰換的誘因，讓基隆慢慢轉型成一座綠能 環保的城市，也同時減少油車排煙對城市帶來的空氣汙染。

謝國樑表示，現在的年輕人無論在就業機會、實質所得、社會福利等各方面，鮮少得到政府的關注，但剛出社會的年輕人，領著微薄的薪資卻要面對這個高房價高物價的時代，還要額外存錢購買代步工具，是非常辛苦的，希望能透過青年電動機車計畫，實際幫助到剛出社會的在地青年。

不過，這項政見遭蔡適應及市長林右昌砲轟，指絕對不可能兌現，沒有財源如何編列，且違反預算法，是騙選票的芭樂票，兩陣營多次攻防。蔡適應與北北桃候選人共同提出「1200首都通月票」，1年估算要7億，雙方交通政見大不同，如今顯然電動車打敗月票。

謝國樑當選後，昨晚到今天凌晨，基隆在地大小社群都湧入大批留言，「謝國樑要送狗狗肉（gogoro）了」、「電動車打敗1200月票」，但有不少人質疑「真的有辦法送出電動車嗎」、「謝國樑會生出來的」、「大家等著謝國樑兌現電動車政見」、「gogoro一台新車要8、9萬耶」。