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史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

高雄市長陳其邁領先逾20萬票 柯志恩承認敗選

民進黨大敗 台北、桃園提名導致「雙震央」

記者丘采薇／台北即時報導
新竹市前市長林智堅（左圖）和衛福部前部長陳時中（右圖）。(本報資料照片)
新竹市前市長林智堅（左圖）和衛福部前部長陳時中（右圖）。(本報資料照片)

台灣九合一選舉結果大致出爐，民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，加上這次新攻下的澎湖縣。黨內人士認為，這次台北與桃園市長提名，是導致大敗的「雙震央」。

回顧黨內提名過程，行政院長蘇貞昌曾經示警，指桃園市及新竹市應該提名在地深耕多年的立委鄭運鵬及行政院顧問鄭宏輝參選市長。他也曾經提醒，若新竹市前市長林智堅未任滿就轉戰桃園市參選，可能造成桃竹兩地被「雙殺」，他曾在選舉對策委員會開會時提到，現任的縣市長是否適合提前異動，必須審慎考量。

這次桃竹市長提名，的確在民進黨內爭論多時，首先是桃園市長鄭文燦力推讓林智堅尚未任滿就轉戰桃園市，隨後民進黨中執會也通過將新竹市首長提名由初選改成徵召，新竹市也走向「指定接班人」之路，徵召由林智堅提名的新竹市前副市長沈慧虹，接著爆發林智堅論文抄襲事件，林智堅在風暴中退選，最後林智堅的台大及中華大學碩士學位都被撤銷，民進黨全國選情都受影響。

而台北市部分，黨內英系主導提名衛福部前部長陳時中，但陳時中參選過程中被質疑防疫及疫苗政策，「仇恨值」蔓延到全國。黨內人士坦言，高端疫苗議題在後期的確發酵，讓選情受到很大影響。

提名 林智堅 民進黨

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