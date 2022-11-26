北市議員第3勢力崛起 民眾黨黃瀞瑩共4人出線

民眾黨此次北市議員選舉包含學姐黃瀞瑩共4人出線。圖／截自黃瀞瑩臉書粉絲團

此次台北市議員選戰激烈，除藍綠兩黨現任及新人候選人比拚外，打敗時代力量成為最強第三勢力的民眾黨也來勢洶洶，總計派出8名議員後選人出戰，最終第一選區（士林、北投）的「學姐」黃瀞瑩、第二選區（內湖、南港）的陳宥丞、第四選區（中山、大同）的林珍羽、第六選區（大安、文山）張志豪等共4人出線。

民眾黨黨主席柯文哲 連任台北市長後遭批無心市政，心中只有2024總統大夢、沒有市民，甚至上月颱風導致台北嚴重災情時也不願放棄選舉行程，不僅傷害北市民選民的心，也被外界認為重創無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨議員候選人的選情。

選前民調 都在安全名單內的黃瀞瑩因網路節目爆紅，加上輔選柯文哲有功，成為台北市長柯文哲的副發言人，柯文哲的媒體曝光率又高，讓黃瀞瑩「學姊」年輕、清新、有活力形象深植人心，累積一定支持度。

陳宥丞過去跟著還是北市議員黃珊珊勤跑基層20年，深耕地方票源穩定，讓陳宥丞順利勝選；林珍羽去年10月宣布接棒父親林國成，雖是政二代，但靠著年輕活力且極具長輩緣的魅力順利出線；張志豪以過去20年機師經歷保證，強調自己能冷靜沈著面對事情，而非像部分政治人物採極端方式。

民眾黨北市黨部主委的議員林國成先前評估，此次民眾黨北市議員選戰「坐五望六」，最終4名候選人勝出，雖與黨內內部評估有差，但考量柯文哲本身仇恨值，連帶影響民眾黨議員候選人的情況下，民眾黨此次議員選戰仍算可圈可點，同時顯示北市民不僅對年輕候選人接受度高，對柯文哲及民眾黨的支持度也尚未退燒。