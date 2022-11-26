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竹市／林智堅陪同發表敗選感言 沈慧虹感謝對手高虹安

記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人沈慧虹台北時間26日晚間7點多在前市長林智堅與8名議員候選人陪同，現身競選總部發表敗選感言。(記者張裕珍／攝影)
民進黨新竹市長候選人沈慧虹台北時間26日晚間7點多在前市長林智堅與8名議員候選人陪同，現身競選總部發表敗選感言。(記者張裕珍／攝影)

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚7點多在前市長林智堅與8名議員候選人陪同，現身競選總部發表敗選感言。她說，明天新竹的風依然會繼續吹，這座45萬人口的城市，仍然會繼續往前邁進。沈最後也感謝對手高虹安，「45萬人的城市，還要一起享受這一樣的陽光、空氣、水，選舉過後的日子還是一樣，要團結在一起。」

沈慧虹今晚現身競選總部表情凝重、眼眶含淚，在競總舉行記者會感謝新竹市民參與這場選舉，無論大家手上的那張選票是投給誰，有大家的支持是我們從事政治工作者最大的意義，明天新竹的風依然會繼續吹，這座45萬人口城市，仍會繼續往前邁進。

沈慧虹也說，回顧過去將近5個月的日子，自己帶著團隊同仁檢視這八年來的基礎，也在這八年的基礎上提出一件又一件的政策。這座城市就像是個有機體，舊的問題等待被解決，也一定會產生新的需求，這些都是從事公職服務人面對最大的課題與挑戰。

「不過，我一向都是喜歡這種挑戰的人」，沈慧虹說，可以照顧到所有市民的需求，然後在體制內想方設法來解決，最後獲得親愛的市民一句感謝、一個微笑、甚至握緊雙手、一個擁抱的充實感。是30多年的公務生涯，能夠一直支持她持續向前的原因，

沈慧虹也說「未來的我無論在哪個崗位上還是會繼續努力」，新竹隊也會在這個城市繼續為了這些溫度溫暖，一起努力。她感謝市民、團隊志工、林智堅前市長與議員夥伴一起打拚這光榮一場仗，也特別感謝團隊青年有熱心、有理想，世代間沒有差距。

沈慧虹最後也感性地說，自己想跟大家說「不要難過，也不要洩氣，因為我們一起努力過」，不只是這5個月選舉的日子，而是8年的歲月我們一直在一起，過去這8年我們真的真的非常非常努力，所以有了幸福的城市，真的成為了光榮的新竹人。

今天選舉結果未能如願，沈慧虹也打起精神地跟支持者說「回家後，要好好吃飯，好好睡覺」，好好休息穩定心情，善待自己的家人，善待自己的朋友。這次的選舉過程中，可能感受到一些傷痕，但要記得，大家都是風的孩子，大人小孩都要惜命命，「我們都是新竹人，我們一起撫平傷痕」。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹台北時間26日晚間7點多在前市長林智堅與8名議員候選人...
民進黨新竹市長候選人沈慧虹台北時間26日晚間7點多在前市長林智堅與8名議員候選人陪同，現身競選總部發表敗選感言。(記者張裕珍／攝影)

林智堅 民進黨

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